Resident Evil 9 Sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Netflix dizi uyarlamasıyla Resident Evil evrenini yeniden hayatımıza sokmayı başaran Capcom, dokuzuncu oyunla hikayeyi devam ettirmek istiyor.Bugün 4chan adlı forumda sızdırılan bilgilere göre Apocalypse adıyla piyasaya sürülmesi beklenen Resident Evil 9'un hikayesi ve geçeceği yer belli oldu.

Firmanın piyasaya sürdüğü son iki Resident Evil oyunu olan Biohazard ve Village, yakaladığı başarıdan sonra devam oyunları için kapıyı sonuna kadar araladı. Serinin hayranları tarafından pozitif geri dönüşler alan Capcom, yeni oyunların yayınlanmasından kısa süre sonra eski oyunların yeniden yapımları üzerinde çalışmaya başlamıştı. Resident Evil 9 üzerinde çalışıldığına dair dedikodular da yeni sızdırılan bilgilere göre doğrulanmış oldu.

Ethan Winters'ın Hikayesi Bir Süre Bekleyebilir

Son iki oyundur ana karakter olarak karşımıza çıkan Ethan Winters'ın gelecekteki hikayesi, Village'ın ucu açık bir şekilde bitmesi sonrasında hayranlar tarafından merak ediliyordu. Herkes Ethan'ın hikayesinin devam etmesini beklerken sızıntılara göre Capcom'un başka planları var.

Doğrulanmamış kaynaklardan gelen bilgilere göre Capcom, Ethan'ın hikayesini bir süre öteleyerek daha önce tanışmadığımız başka bir karakterin hikayesine odaklanmak istiyor. Resident Evil serisinin artık klasikleşmiş kasaba korkusu konseptine geri dönmek isteyen firma, dokuzuncu oyun için hayaletli kasaba tasarımı üzerine gidecek. Garip olayların yaşandığı bir kasabada yaşanan gizemli bir ölümü araştıran karakteri canlandıracağımız oyun, kasabanın içinde ve çevresindeki bölgelerde geçecek.

Gelen bir diğer bilgiye göre ise kasabada aynı Village oyunundakilere benzer bir şekidle mitolojiden fırlamış gibi duran yaratıklar olacak. Ayrıca Lady Dimitrescu'ya benzer bir baş düşmanın da oyunda olması bekleniyor.

Henüz sızıntılar güvenilir kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Capcom'un şu an 2023 yılında çıkarmak istediği Resident Evil 4 Remake üzerinde çalıştığı biliniyor. Resident Evil 9'un ne zaman çıkacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.