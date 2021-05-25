Dead by Daylight'a Resident Evil İçerikleri Geliyor

Dead by Daylight'a Resident Evil içerikleri geliyor. Uzun zamandır merak edilen detaylar sonunda açıklandı. Peki bizleri bu defa neler bekliyor? Detaylar haberimizde.

Çıkışının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen desteklenmeye devam eden ve halihazırda yirmi bölümün, otuz altı haritanın, hem orijinal hem de lisanslı yirmi yedi kurbanın ve yirmi dört katilin bulunduğu Dead by Daylight için yeni içerikler gelmeye devam ediyor.

Hatırlayacağınız üzere gerçekleştirilen son Resident Evil sunumunda, asimetrik çok oyunculu hayatta kalma oyunu için özel bir işbirliğin müjdesi verilmişti. Bugün beşinci yıl dönüme özel olarak yapılan canlı yayın sırasında ise bu işbirliği hakkında merak edilen detaylar ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi Dead by Daylight, bir katile karşı dört kurbanın haritadaki jeneratörleri çalıştırarak kaçmasına dayalı bir oyun oluyor. Çıkışından bu yana sürekli olarak yeni içeriklerin yayınlandığı oyuna, Resident Evil işbirliği ile yenilerini eklenecek.

Dead by Daylight'a Gelecek Resident Evil İçerikleri

Öyle ki Behaviour Interactive tarafından yapılan açıklamaya göre, gelecek olan yeni harita Raccoon City Police Department olacak ve her elde bir parça düzeni değişecek. Bunun yanı sıra, oyuna eklenecek olan yeni kurbanlar Resident Evil 2 (2019) ve Resident Evil 3 (2020) oyunlarının ana karakterleri Leon Scott Kennedy ve Jill Valentine ve katil ise tahmin edebileceğiniz üzere Nemesis olacak. Bu aynı zamanda Jill ve Leon ikilisinin ilk defa bir araya gelişi anlamına geliyor. Gönül isterdi ki ilk olarak Resident Evil serisinde görelim, ama asimetrik çok oyunculu hayatta kalma oyununa nasipmiş.

Behaviour Interactive tarafından verilen detaylara göre, her iki karakterinin kendisine özgü üç farklı takviyesi (perk) olacak. Leon Scott Kennedy için bunlardan bir tanesi Flashbang olacak iken Jill Valentine ise mayın döşeyebilecek. Eğer jeneratörü belirli bir aşamaya kadar tamir edebilirseniz, Leon ile dolaplara saklanabilecek veya göz kamaştırıcı el bombası üretebileceksiniz. Bu sayede, Nemesis’in ve harita üzerinde dolaşan zombilerin dikkatlerini geçici olarak dağıtabilecek veya yine geçici olarak kör edebileceksiniz.

Öte yandan Nemesis, Resident Evil oyunundaki formundan bir şey kaybetmiyor diyebiliriz. Öyle ki dokunaçları ile kurbanlarının enfeksiyon kapmasını sağlayabiliyor. Kurbanlarının ne kadar fazla enfeksiyon kapmasını sağlarsa, dokunaçlarının ulaşma mesafesinin uzaması ile çok daha kuvvetli hale geliyor. Kurbanlar ise enfeksiyondan kurtulabilmek için haritanın çeşitli noktalarına sınırlı sayıda bırakılmış olan aşıları kullanabilecekler. Bu sayede, jeneratörleri tamir ederek karakoldan kaçma mücadelelerine kaldıkları yerden devam edebilecekler.