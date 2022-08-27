Netflix'in Resident Evil Dizisi İptal Edildi

Tüm zamanların en sevilen zombi temalarından birine sahip olan Resident Evil serisi, uzun yıllardır oyunlar ve filmlerle kıyamet sonrası dünyanın detaylarını bize tattırmıştı. Yakın zamanda Netflix'te yayınlanan bir Resident Evil uyarlaması ise hayranlar tarafından merakla bekleniyordu. Fakat Netflix tarafından dizinin yayınlanmasından sonra çok az bir süre geçmesine rağmen iptal kararı geldi.

Resident Evil büyük bir kiteleye sahip olmasına rağmen Netflix'in çıkardığı yeni dizi ilk günden itibaren yerden yere vurulmaya başladı. Çoğu sitede sert bir şekilde eleştirilen dizinin gelecek sezonlarının daha başarısız olacağını düşünen Netflix, iptal butonuna çoktan bastı.

Netflix'te En Kötü Puan Alan Dizilerden Biri

Aslında dizi ilk haftasında kavuştuğu 72,7 milyon saat görüntülenme ile listelere ikinci sıradan giriş yapmıştı. Fakat dizinin ilk bölümlerini izleyen çoğu kişi tamamlamadan bıraktı. İlk haftasından itibaren diziye karşı olan eleştiriler internette ve arkadaş ortamında hızlı bir şekilde yayılınca dizinin izlenme oranları bir hayli düştü ve 10. sıraya kadar geriledi. Sonuç olarak Resident Evil, Netflix'in New York'ta büyük para dökerek yaptığı başarılı billboard kampanyasına ve serinin popülaritesine rağmen beklenen etkiyi yaratamadı. Öyle ki dizi ve film değerlendirme platformu Rotten Tomatoes'da %22 alan Resident Evil, bu yönüyle Netflix içerisinde en kötü puan alan dizilerden biri oldu.

Platformdaki The Wticher, League of Legends ve Castlevania uyarlamalarının Resident Evil'a kıyasla çok daha fazla ilgi görmesi, projenin aslında ne kadar da sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Dizinin yüksek bütçesi de iptal kararında fazlasıyla etkili oldu.