Seat Fiyat Listesi - 2023
Seat fiyat listesi nasıl bir yol izledi? Sizler için Seat modellerinin fiyatlarını listeledik.
Kiminin severek kullandığı kiminin adını dahi duymadığı Seat, yıllardır hayatımızın içinde. Kimi zaman aile arabasıyla kimi zaman ise şık araçlarıyla karşımıza gelen otomobil markası neredeyse her kişiye özgün araçlar üretiyor. Öyle ki gerek 7 koltuklu aile arabası gerek ise şık tasarımıyla spor arabaları adeta göz kamaştırıyor. Peki, Seat fiyat listesi ne durumda? Gelin, yakından bakalım.
Seat Fiyat Listesi (Ocak - 2023)
- Seat IBIZA
- Seat ARONA
- Seat LEON
- Seat ATECA
- Seat TARRACO
Seat IBIZA
- YENİ IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style 469.000 ₺
- YENİ IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 639.000 ₺
- YENİ IBIZA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR 740.000 ₺
Seat IBIZA Özellikleri
- Şerit takibi
- Yükseklik derinlik ayarları
- Otomatik yanabilen kısa far
- Katlanabilir yan aynalar
Seat ARONA
- YENİ ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 705.000 ₺
- YENİ ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience 755.000 ₺
- YENİ ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR 765.000 ₺
Seat ARONA Özellikleri
- Yağmur sensörü
- 8,25 multimedia sistem
- Çift kademeli bagaj
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Eve geliş ve gidiş aydınlatması
Seat LEON
- LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style 805.000 ₺
- LEON 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR 905.000 ₺
Seat LEON Özellikleri
- Şerit takip asistanı
- Yağmur sensörü
- 8,25 multimedia sistem
- Anahtarsız çalışma sistemi
Seat ATECA
- ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience 1.020.000 ₺
- ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR 1.045.000 ₺
Seat ATECA Özellikleri
- Geri görüş kamerası
- Yağmur sensörü
- Hız sabitleme
- Otomatik katlanabilen camlar
Seat TARRACO
- TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xcellence (7 Koltuklu) 1.225.000 ₺
- TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience (7 Koltuklu) ₺ 1.245.000 ₺
- TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR (7 Koltuklu) 1.285.000 ₺
Seat TARRACO Özellikleri
- Otomatik park asistanı
- Park freni
- Sürüş profil seçimi
- 9.2 multimedia sistem
Seat Kimin? Seat Ne Zaman Kuruldu?
Açılımı; "Sociedad Española de Automóviles de Turismo" olan Seat İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1950 yılında kuruldu. Merkezi İspanya olan bir otomobil şirketiydi. 10 binden fazla çalışanı bulunan şirket şu an için Volkswagen şirketinin yan kuruluşudur. Kimileri tarafından sevilmese de hatta kimileri tarafından ismi dahi duyulmuş olmasa da birçok kişi Seat markasını severek kullanmaktadır. Günümüzde şehirlerde pek rastlayamayacağınız otomobil aslında şık modelleriyle karşımıza geliyor.
Toyota Fiyat Listesi - 2023
Dünyanın en çok tercih edilen araçlarından biri olan Toyota her geçen gün daha da popülerleşiyor. Öyle ki Corolla veya Hilux en sık tercih modeller arasında da yer alıyor.
Bu içeriğimizde Seat fiyat listesini güncel bir şekilde sizlerle paylaştık. Peki, sizler bu fiyatlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Honda fiyat listesi ne durumda? Meraklıları yazımıza göz atabilir.
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