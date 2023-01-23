Seat Fiyat Listesi - 2023

Kiminin severek kullandığı kiminin adını dahi duymadığı Seat, yıllardır hayatımızın içinde. Kimi zaman aile arabasıyla kimi zaman ise şık araçlarıyla karşımıza gelen otomobil markası neredeyse her kişiye özgün araçlar üretiyor. Öyle ki gerek 7 koltuklu aile arabası gerek ise şık tasarımıyla spor arabaları adeta göz kamaştırıyor. Peki, Seat fiyat listesi ne durumda? Gelin, yakından bakalım.

Seat Fiyat Listesi (Ocak - 2023)

Seat IBIZA

Seat ARONA

Seat LEON

Seat ATECA

Seat TARRACO

Seat IBIZA

YENİ IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style 469.000 ₺ YENİ IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 639.000 ₺ YENİ IBIZA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR 740.000 ₺

Seat IBIZA Özellikleri

Şerit takibi

Yükseklik derinlik ayarları

Otomatik yanabilen kısa far

Katlanabilir yan aynalar

Seat ARONA

YENİ ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style 705.000 ₺ YENİ ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience 755.000 ₺ YENİ ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR 765.000 ₺

Seat ARONA Özellikleri

Yağmur sensörü

8,25 multimedia sistem

Çift kademeli bagaj

Eve geliş ve gidiş aydınlatması

Seat LEON

LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style 805.000 ₺ LEON 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR 905.000 ₺

Seat LEON Özellikleri

Şerit takip asistanı

Yağmur sensörü

8,25 multimedia sistem

Anahtarsız çalışma sistemi

Seat ATECA

ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience 1.020.000 ₺ ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR 1.045.000 ₺

Seat ATECA Özellikleri

Geri görüş kamerası

Yağmur sensörü

Hız sabitleme

Otomatik katlanabilen camlar

Seat TARRACO

TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xcellence (7 Koltuklu) 1.225.000 ₺ TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience (7 Koltuklu) ₺ 1.245.000 ₺ TARRACO 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR (7 Koltuklu) 1.285.000 ₺

Seat TARRACO Özellikleri

Otomatik park asistanı

Park freni

Sürüş profil seçimi

9.2 multimedia sistem

Seat Kimin? Seat Ne Zaman Kuruldu?

Açılımı; "Sociedad Española de Automóviles de Turismo" olan Seat İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1950 yılında kuruldu. Merkezi İspanya olan bir otomobil şirketiydi. 10 binden fazla çalışanı bulunan şirket şu an için Volkswagen şirketinin yan kuruluşudur. Kimileri tarafından sevilmese de hatta kimileri tarafından ismi dahi duyulmuş olmasa da birçok kişi Seat markasını severek kullanmaktadır. Günümüzde şehirlerde pek rastlayamayacağınız otomobil aslında şık modelleriyle karşımıza geliyor.

Bu içeriğimizde Seat fiyat listesini güncel bir şekilde sizlerle paylaştık. Peki, sizler bu fiyatlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Honda fiyat listesi ne durumda? Meraklıları yazımıza göz atabilir.