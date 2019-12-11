Şifrenizi korumak için gerekli adımları atmanız önemlidir. Bilgisayar korsanlarının şifrenizi ele geçirme riskini ortadan kaldırmak için kusursuz bir yol yoktur ancak sitenizin ya da web sitelerinde bulunan hesaplarınızın saldırıya uğrama olasılığını azaltmanın birkaç yolu vardır.

Şifreler her web sitesi güvenliğinin kritik bir parçası olarak bilinmektedir. Şifrenizin bilgisayar korsanları tarafından tahmin edilmesinin neredeyse imkânsız olduğundan emin olmak için bu dört ipucundan faydalanmanızı öneririz. İşte, şifrelerinizi güvende tutmanın 4 yolu!

1. Güçlü Bir Şifre Kullanın

Şifre oluştururken olabildiğince kolay bir şekilde tahmin edilemeyecek benzersiz şifreler düşünmelisiniz. Tahmin edilme ihtimali en yüksek şifrelere baktığımızda adınız, 1234, 1111, qwerty, doğum gününüz, abcdef gibi şifrelerin kullanılmamasının ne derece tehlikeli olduğunu görebiliriz.

Şifrenizi girerken zorlanabilirsiniz ancak şifrenizin herhangi bir bilgisayar korsanı tarafından tahmin edilmemesini sağlamak için harflerden, sayılardan ve özel karakterlerden oluşan güçlü bir şifre kullanmanız gerekir. Ayriyeten şifrenizin sekiz ve üstü karakter içerdiğinden emin olun. Güvenli bir şifre oluşturamıyorsanız bir şifre üretici kullanabilirsiniz.

2. Şifreleri Tekrar Kullanmaktan Kaçının

Seçtiğiniz şifre çok güçlü olabilir, kimsenin aklına gelmesinin mümkün olmadığını düşünebilirsiniz ama birden fazla site için kullanmaktan kaçınmalı ve şifrelerinizi sık sık değiştirmelisiniz.

Bir bilgisayar korsanı herhangi bir hesabınıza eriştiğinde diğer hesaplarınız için de aynı şifrenin kullanılıp kullanılmadığını kontrol edecektir. Tüm hesaplarınızda aynı şifreyi kullandığınızı düşündüğümüzde bu bilgisayar korsanı tüm hesaplarınıza kolayca erişecektir. Sizi web sitenizden, e-posta adresinizden uzaklaştırabilir ve finansal bilgileriniz başta olmak üzere tüm kritik bilgilerinizi ele geçirebilir.

3. Bir Şifre Yöneticisi Kullanın

Şifrelerinizi ve diğer hassas bilgilerinizi güvende tutmak için LastPass ya da KeePass gibi bir şifre yöneticisi kullanın.

Bu web siteleri benzersiz şifreler oluşturur ve birçoğu şifrelerinize gerektiğinde erişmeniz için tarayıcı uzantısı sunar. Bu, uzun ve karmaşık şifreleri hatırlama gereksinimini ortadan kaldırır. Hatırlamanız gereken tek şifre sadece bu şifrelere erişmek için hatırlamanız gereken ana şifredir.

4. İki Faktörlü Doğrulama Kullanın

Steam, Facebook ve Twitter gibi büyük platformlar başta olmak üzere tüm önemli platformlar iki faktörlü doğrulama sistemini kullanmaktadır.

Bu, şifrenizi girmenin yanı sıra giriş işlemleri sırasında mobil cihazınıza gönderilen ek bir kodun girilmesinin isteneceği anlamına gelir. Bu, bilgisayar korsanlarının hesabınıza erişmesini zorlaştırır çünkü hesabınızı ele geçirmek için mobil cihazınıza da erişimlerinin olması gerekir.