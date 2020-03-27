Spotify'da Uyku Zamanlayıcısı Nasıl Kullanılır?

Uyumadan önce müzik dinlemeyi seviyorsanız, fakat uyuduktan sonra müziğin durmasını istiyorsanız Spotify’da yer alan özellik sayesinde bu mümkün hale geliyor. Bizler de bu rehberde Spotify’da uyku zamanlayıcı nasıl kullanılır? Anlattık.

Uykuya dalarken rahatlatıcı müzikler dinlemeyi seviyorsanız ve uykuya daldıktan sonra müziğin durmasını istiyorsanız, en popüler müzik dinleme uygulaması Spotify’ın hem iOS hem de Android uygulamalarında yapabileceğiniz bu işlemler sayesinde ek bir uygulama kullanmadan, Spotify’ı otomatik kapatma özelliğine sahip olabileceksiniz.

Spotify uygulamasını açıyoruz ve dinlemek istediğiniz şarkı veya çalma listesini oynatmaya başlıyoruz.

Ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç noktalı butona tıklıyoruz ve açılan menüden Otomatik Kapatma seçeneğine tıklıyoruz.

Bu ekranda Spotify uygulamasının ne zaman kapatılacağını seçebilirsiniz. 5 dakika ile 1 saat arasındaki dilediğiniz zamanlamayı seçtikten sonra telefonu bir kenara bırakabilir, uygulamanın kapanacağından emin olabilirsiniz.

Otomatik Kapatma seçeneğini iptal etmek istediğinizde, aynı adımları izledikten sonra Kronometreyi Kapat seçeneğini kullanabilirsiniz.