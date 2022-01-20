Total War: Warhammer 3 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Total War: Warhammer 3 sistem gereksinimleri duyuruldu. Peki, merak içerisinde beklenen strateji oyununu sorunsuz bir şekilde oynamak için hangi donanıma sahip olmak gerekiyor? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Total War: Warhammer 3 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Dünya çapında çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Total War: Warhammer 3 isimli oyunun minimum ve önerilen PC sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, yeni Warhammer oyununu oynamak için hangi bileşenlere sahip olmak gerekiyor?

Total War: Warhammer 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel i3 / Ryzen 3 serisi

RAM: 6 GB

Ekran Kartı: Nvidia GTX 900 / AMD RX 400 serisi / Intel Iris Xe

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 120 GB kullanılabilir alan

Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için Nvidia GTX 900 , AMD RX 400 serisi ya da Intel Iris Xe ekran kartına sahip olması gerekecek. İşlemci tarafında ise Intel i3 veya Ryzen 3 serisi isteniyor. Ayrıca 6 GB RAM gerekiyor. Oyunu bilgisayarınıza yükleyebilmek için 120 GB kullanılabilir alana ihtiyacınız olacak.

Total War: Warhammer 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel i5 / Ryzen 5 serisi

RAM: 8 GB

Grafikler: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti / AMD RX 5600-XT

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 120 GB kullanılabilir alan

Yeni Warhammer oyununun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda Intel i5 veya Ryzen 5 serisi işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ya da AMD RX 5600-XT isteniyor. RAM'in ise en az 8 GB olması gerekiyor.

Total War: Warhammer 3 Çıkış Tarihi

Creative Assembly tarafından geliştirilen Total War: Warhammer 3 isimli strateji oyunu, 17 Şubat 2022 tarihinde piyasaya sürülecek.

Total War: Warhammer 3 sistem gereksinimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.