Total War: Warhammer 3 Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Total War: Warhammer 3 sistem gereksinimleri gün yüzüne çıktı. İşte yeni Warhammer oyununu oynayabilmek için gerekli olan bileşenlere ilişkin tüm ayrıntılar!
Total War: Warhammer 3 sistem gereksinimleri duyuruldu. Peki, merak içerisinde beklenen strateji oyununu sorunsuz bir şekilde oynamak için hangi donanıma sahip olmak gerekiyor? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Total War: Warhammer 3 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu
Dünya çapında çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Total War: Warhammer 3 isimli oyunun minimum ve önerilen PC sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, yeni Warhammer oyununu oynamak için hangi bileşenlere sahip olmak gerekiyor?
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Total War: Warhammer 3 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit
- İşlemci: Intel i3 / Ryzen 3 serisi
- RAM: 6 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 900 / AMD RX 400 serisi / Intel Iris Xe
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama Alanı: 120 GB kullanılabilir alan
Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için Nvidia GTX 900 , AMD RX 400 serisi ya da Intel Iris Xe ekran kartına sahip olması gerekecek. İşlemci tarafında ise Intel i3 veya Ryzen 3 serisi isteniyor. Ayrıca 6 GB RAM gerekiyor. Oyunu bilgisayarınıza yükleyebilmek için 120 GB kullanılabilir alana ihtiyacınız olacak.
Total War: Warhammer 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel i5 / Ryzen 5 serisi
- RAM: 8 GB
- Grafikler: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti / AMD RX 5600-XT
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama Alanı: 120 GB kullanılabilir alan
Yeni Warhammer oyununun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda Intel i5 veya Ryzen 5 serisi işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ya da AMD RX 5600-XT isteniyor. RAM'in ise en az 8 GB olması gerekiyor.
Total War: Warhammer 3 Çıkış Tarihi
Creative Assembly tarafından geliştirilen Total War: Warhammer 3 isimli strateji oyunu, 17 Şubat 2022 tarihinde piyasaya sürülecek.
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