Türkiye'deki Kullanıcıların Yarısından Azı Hassas Verilerini Şifreliyor

Günümüzde çevrim içi gizlilik artan kamu bilinci, yeni düzenlemeler ve teknolojik ilerlemelerle hızla gelişiyor. Kaliforniya'nın CPRA'sı, Avrupa'nın GDPR ve AI Yasası gibi katı yasalar eşliğinde artan düzenleme ve uygulamalar da daha titiz bir şekilde uygulanıyor.

Veri Güvenliğine Dair Şaşırtan Sonuç

Kaspersky'nin Google hizmetleri, New Relic ve Microsoft dahil olmak üzere en yaygın 25 web izleme hizmeti üzerinde yaptığı son analiz, 2024 yılında kullanıcı davranışı verilerini toplayan 38 milyardan fazla web izleyici örneği olduğunu ve her gün ortalama bir milyon tespit yapıldığını ortaya koydu.

Sonuç olarak dünyanın dört bir yanındaki insanlar gizliliklerini korumak ve kişisel bilgilerini güvende tutmak için özel önlemler alabilirler, haklarındaki bilgiler kamuya açık hâle geldiğinde uyarı almak için veri sızıntısı denetleyicilerini kullanabilirler.

Yine de Türkiye'deki kullanıcıların yarısından azı (%46) en hassas verilerini bir parola veya şifreleme ile koruyor. Endişe verici bir şekilde, %10'u verilerini güvende tutmak için hiçbir özel önlem almıyor. Halka açık ağlar (havaalanı, otel, kafe, tren veya otobüsteki Wi-Fi gibi) cihazlarınız için bir dizi risk oluşturabilir.

Bunlar arasında web sitelerindeki üçüncü taraf reklamları, çevrimiçi etkinliklerinizle ilgili veri toplama ve ödeme bilgileri ile şifrelerinizin ele geçirilme olasılığı sayılabilir. Şifrelenmiş bir VPN kanalı üzerinden ise bunların hiçbiri gerçekleşemez.

Yakındaki siber suçlular, kafe sahipleri ve kötü niyetli Wi-Fi sağlayıcıları çevrimiçi faaliyetlerinizi ne görebilir ne de engelleyebilir. Dahası, Kaspersky VPN korumasız Wi-Fi ağlarına bağlanırken VPN'i otomatik olarak açacak şekilde yapılandırılabilir, ayrıca cihazınızda kayıtlı her Wi-Fi erişim noktası için VPN ayarlarını ayrı ayrı özelleştirebilirsiniz.

Bu sayede hangi Wi-Fi ağlarının VPN korumasına ihtiyaç duyacağını yapılandırmanız kolaylaşır ve her zaman güvende olursunuz. Bir şey daha: VPN bağlantısı koparsa Kaspersky VPN, yeniden bağlanana kadar tüm ağ trafiğinizi otomatik olarak engelleyerek verilerinizin güvenli olmayan ağa sızmasını önler.

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