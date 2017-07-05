BMW'nin Yeni Elektrikli Spor Arabası Tasarımıyla Göz Kamaştırıyor

Yepyeni bir spor araba konsepti örneği olan BMW i8, doğa dostu tasarımıyla tam anlamıyla bir ‘yeni çağ simgesi’. İşte otomobilin Alman devi BMW’nin yeni elektronik spor arabasının yayınlanan ilk tanıtım videosu:

İç tasarımında geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılan i8, eDrive teknolojisi sayesinde yakıt tüketimi ve emisyonun azaltılmasına önemli bir katkıda bulunuyor. Elektrikli ve yanmalı motor teknolojisinin avantajlarını bir araya getiren plug-in hybrid bir otomobil olan yeni BMW, düşük tüketim ve düşük emisyon ile olağanüstü bir sürüş deneyimini kullanıcılarıyla buluşturmak için geliyor.

2014 yılında tasarımı açıklanan modeli zaten uzun süredir bekleyen meraklıları için belirtelim, i8’in 2019’da showroom’larda olması bekleniyor. Model hakkında daha detaylı bilgi için BMW'nin sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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