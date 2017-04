Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Nisan 3. Hafta)

Oyun dünyasında bu hafta hangi dikkat çekici oyunlar çıkış yapacak merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Hazırladığımız bu hafta çıkacak oyunlar listesinde hoşunuza gidebilecek, size bolca eğlence sunabilecek oyunları bir araya getiriyoruz.

Eğer 90'lı yıllarda oynadığınız klasik oyunları özlüyorsanız Full Throttle Remastered ve The Disney Afternoon Collection ilginizi çekebilir. 1995 yılında DOS platformu için yayınlanan Full Throttle, yeni grafikler ve sesler ile bilgisayarlarımıza konuk oluyor, oyunu eski stildeki grafikleriyle de oynayabiliyorsunuz. The Disney Afternoon Collection ise Capcom tarafından geliştirilen 6 klasik Duck Tales oyununu bir araya topluyor. NES ve Gameboy oyun konsolları için geliştirilmiş bu oyunlar 8 bit retro platform oyunlarının arasında başyapıtlar olarak gösteriliyorlardı.

Bu hafta yayınlanacak oyunlar arasında Telltale Games tarafından hazırlanan ve Marvel evreninde geçen Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series macera oyunu sevenlerin beğenisini kazanabilir. Oyunda oldukça ilginç süper kahramanlardan oluşan bir takımı yöneterek kainatı kurtarmaya çalışacağız. Yapacağımız seçimler ise oyunun nasıl ilerlediğini ve sonlandığını belirleyecek.

Hızlı ve heyecanlı online karşılaşmalara yer veren Brawlout bir platform oyununu ve dövüş oyununu birleştiriyor. Oyunda hoş animasyonlara sahip karhamanlarımızı seçiyoruz ve arenalarda rakiplerimizle dönüşüyoruz. Oyunu online olarak oynayabileceğiniz gibi senaryo modunda da oyayabiliyorsunuz.

Görsel olarak geçtiğimiz ay çıkış yapan Legend of Zelda: Breath of the Wild'a benzeyen Shiness: The Lightning Kingdom, renkli bir dünya, keşfedilecek birçok farklı yer ve zindan, güzel grafikler ve sürükleyici bir hikaye sunuyor. Aksiyon RPG türündeki oyunun savaş sistemi ise bir dövüş oyunu gibi kombolara dayalı.

Planet Nomads, uzayın derinliklerinde geçen zorlu bir hayatta kalma mücadelesi yaşamak isteyen oyunculara uzun süreli bir eğlence sunabilecek bir sandbox oyunu. Açılık ve susuzluk gibi faktörlerle mücadele edeceğimiz bu hayatta kalma oyunu silah ve sığınak inşa etmemize de izin veriyor.

Haftanın ücretsiz oyunu ise Age of Heroes: Conquest. Bir sıra tabanlı rol yapma oyunu olan Age of Heroes: Conquest'te kahraman takımımızı kurarak fantastik bir dünyayı kurtarmaya çalışacağız. Online olarak oynanan oyunda diğer oyuncuların kahraman takımlarıyla kendi takımlarımızı savaştırabiliyoruz.

Bu hafta çıkacak dikkat çekici oyunlar, çıkacakları platformlar ve çıkış tarihleri şu şekilde:

18 Nisan Salı

- Full Throttle Remastered - PC/PlayStation 4/PS Vita

- Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Shiness: The Lightning Kingdom - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Planet Nomads - PC

- Age of Heroes: Conquest - PC

20 Nisan Perşembe

- Brawlout - PC

İndir Brawlout Online Dövüş Oyunu

- Jidousha Shakai - PC

İndir Jidousha Shakai Açık Dünya Tabanlı Yarış Oyunu

