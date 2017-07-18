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Cem Yılmaz Sosyal Medyaya Veda Etti

cem yılmaz sosyal medyaya veda etti

Sosyal medya paylaşımlarının altına yapılan aşağılayıcı yorumlar, biz az takipçili kullanıcıları bile zaman zaman rahatsız ediyor. Yazan kişiyi engelleyip yolumuza bakıyoruz. Paki takipçilerinizin sayıları binleri hatta milyonları bulsaydı ne yapardınız? Cem Yılmaz, çözüm olarak bugün yaptığı açıklamayla artık paylaşım yapmayacağını açıkladı.

Sevilen komedyen Cem Yılmaz, “İnsanüstü rahatsızlık veren yorumlar” sebebiyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmayacağını duyurdu. Hem Twitter hem de Instagam hesaplarından yaptığı paylaşımla takipçilerine de aynı yolu tavsiye eden Yılmaz, hesaplarını kapatmayacak ancak bir daha da bir şey paylaşmayacağa benziyor.


Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ da 15 Temmuz darbesi sonrası şahsına yapılan yorumlardan bunalıp, Instagram hesabındaki tüm gönderilerini silerek bir daha paylaşım yapmayacağını açıklamıştı. Çok uzun süre kararının arkasında duramayan Tatlıtuğ, yaklaşık 9 ay sonra yeniden paylaşım yapmaya başlamıştı. Cem Yılmaz’ın takipçilerine olan siniri ne kadar sürecek ve biz severlerini ne kadar süreli terk edecek göreceğiz.


Bu şey gibi olmadı mı artık? Teoman’ın müziği bırakması? 

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Yazar: - 18.07.2017

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