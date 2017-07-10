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Çin Deney İçin Dünya'da Uzayı Oluşturdu

çin uzay deneyi

İnsanlığın devamı için alternatif gezegen arayışı bir kenarda dursun, bulunması muhtemel alternatif bir gezegende yaşamı sürdürmek için çalışmalar da son sürat devam ediyor. Çin’de 4 kız 4 erkek toplam 8 üniversite öğrencisi 200 gün sürecek Ay ve Mars standartlarından oluşan izolasyon deneyine başladılar.

Lunar Palace 365 (Neden 200 olmadığı benim de dikkatimi çekti) öğrencileri, bitkilerden yaşamı idame ettirecek kadar oksijen üretmek, idrarı içme suyu üretmek için geri dönüştürmek ve sınırlı kaynaklarla hayatlarını devam ettirmeleri için eğitilecekler. Uzay yaşamının bir simülasyonu niteliği taşıyan bu deney, en çok da öğrencilerin psikolojilerinin gözlenmesine olanak sağlayacak.

lunar palace 365

1 yıla yakın bir süre ailelerinden ve arkadaşlarından uzakta, küçük bir alanda hayatlarını yaşayacak öğrencilere motive olmaları için bazı görevler de verilecek. Bu uzun süre zarfı boyunca güneş görmeyecek olan öğrencilerin deney sonucunda kazandıkları tecrübeler, Çin'de uzay teknolojilerinin gelişimine büyük fayda sağlayacak.

Uzay çalışmalarında ABD ve Rusya’nın arkasında kalan Çin’in, bu gibi deneylerle arayı kapatmayı hedeflediği oldukça ortada. Asıl merak uyandıran durum, Çin’in bu çalışmalarının ardında uzaya kendi kolonisini kurmak gibi bir hedefinin olup olmadığının pek net olmaması.

Elon Musk’ın Mars’ı nasıl kolonize edeceğine dair çalışmaları diğer ülkeleri de harekete geçiriyor olmalı. Yakın zamanda uzaya çıkamayacağımıza göre, biz yine gezegenimizi korumaya devam edelim. Bakın bunlar kaçar gider, bu çöllerde biz bize yaşarız, aman diyim!

Yazar: - 10.07.2017

Çin Deney İçin Dünya'da Uzayı Oluşturdu İçin Yorum Yaz

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