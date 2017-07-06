Çin'in Arama Motoru Baidu Dünya Devleriyle Anlaştı

Çin'in arama motoru olarak bilinen Baidu, otomobil ve teknoloji endüstrilerindeki büyük isimler de dahil olmak üzere 50'nin üzerinde şirketin Apollo projesine dahil olduğunu açıkladı. Sürücüsüz araç üreten şirket, Ford, Nvidia, Intel, Microsoft ve Daimler gibi büyük şirketlerle anlaştı.

Çinli şirketler genellikle ülke içerisinde üretimlerini yoğunlaştırsalar da, aralarından bazıları uluslararası pazarda kendini göstermeyi ihmal etmiyor. Arama motoru devi Baidu'da bu şirketler arasına katıldı ve sürücüsüz araç projesi Apollo için dünya devleriyle anlaşma imzaladı. Bu şirketler arasında Ford, Daimler, Nvidia, Intel, Microsoft ve Velodyne gibi devler yer alıyor. Kulislerde konuşulanlara göre Baidu, Silikon Vadisi'ndeki en büyük şirketlerle rekabet edebilecek küresel bir girişim olmayı hedefliyor.

Baidu'nun sürücüsüz araç projesi Apollo, 2020 yılına kadar dünyayı bu teknoloji ile donatma hedefiyle duyurulmuştu. Çin'in en büyük arama motorunun sahibi şirket, şimdiden kendi kendine çalışan otomobil sektöründe rekabet etmek için hızla ilerlemeye başladı. Bunu gerçekleştirmek içinse sürüş sistemini hızla dağıtmayı ve açık kaynaklı yazılım platformu oluşturmayı amaçlıyor.

Baidu'dan Qi Lu, şirketin yapay zeka konferansı Baidu Create etkinliğinde, "Apollo otomotiv endüstrisi için önemli bir kilometre taşı. Apollo sadece Baidu'nun değil. Otomotiv ekosistemindeki herkese ait. Biz ve ortaklarımız uzmanlık alanlarımız dahilinde platforma katkıda bulunduğumuzdan, hepimiz kazanacağız" dedi.

Sürücüsüz araç teknolojilerinin hızla yayılması hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

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