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Çin'in Uzay Çalışmaları Büyük Darbe Yedi

Çin Uzay Çalışmaları

Geçtiğimiz günlerde Çin'in bir haberleşme uydusunun lansmanı, roketin uçuş sırasında arızalanması üzerine başarısızlığa uğradı. Bu durum Çin için önemli bir kayıp, çünkü başarısız olan uzay aracı ülkenin en güçlü roketi olarak adlandırılıyordu. Yaşanan başarısızlığın ardından Çin'in uzay araştırmalarına yönelik tutkusu adeta darbe yedi.

Lansman sırasında uzay aracına ne olduğu tam olarak belli değil. Uçuştan kısa bir süre sonra, Çin'in resmi basın ajansı Xinhua, lansman sırasında bir anomalinin meydana geldiğini ve soruna yönelik soruşturma başlatılacağını bildirdi. Uzmanlar ise roketin ana çekirdeğinde bir arıza çıkmış olabileceğini ifade ediyorlar. 

Çin'in uzay araştırmaları konusunda önemli bir yeri olan bu roket, dünyanın en güçlülerinden biri olarak gösteriliyordu. Hatta ABD'nin Delta-IV Heavy kapasitesine yakın olduğu söyleniyordu. Yaşanan bu arızanın sonrasında gelecekteki çalışmalar da büyük darbe yedi. Nitekim yaşanan başarısızlık önümüzdeki zaman çizelgesini de belirsiz kıldı.

Çin sonsuza kadar kenarda mı kalacak yoksa çalışmalarını devam ettirecek mi henüz bilmiyoruz. Önümüzdeki yıllarda planlar netleşecektir.

Çin, Robot Kurye Uygulamasına Geçti

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Yazar: - 06.07.2017

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