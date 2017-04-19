Çinli Arama Motoru Baidu, Akıllı Otomobil Üretecek

Çin Hükümeti Google’ı yasakladığından beri ülkede yaygın kullanılan arama motoru Baidu, yazılım, donanım ve bulut sistemlerini içeren otomobil projesi Apollo’yu duyurdu.

Otomobil teknolojisine yeni bir boyut kazandırmayı hedefleyen proje, ilk hedef olarak Temmuz ayında kısıtlı bölgelerde sürücüsüz araç denemeleri başlayacak. 2020 yılından itibaren teknolojinin yaygınlaşacağını planladıklarını açıklayan Baidu COO’su Qi Lu, “Yapay zeka, toplumsal gelişmeyi yönlendirmek için büyük bir potansiyele sahip ve bu teknolojinin en büyük fırsatlarından biri akıllı araçlar." diye konuştu.

Uyumlu araçlar, sensörler ve diğer bileşenler için ciddi yatırımlar yapan Baidu, BAIC Motor, BYD ve Chery gibi Çinli şirketler ile ortaklıklar kuruyor. BMW ile 2 sene süren ortaklığı geçen sene son bulan şirket, daha önce Ford gibi otomobil firmalarıyla da birlikte çalışmıştı. Google ve Tesla’nın aksine, sürüş teknolojisinin çoğunu açık kaynak koda çeviren Baidu, rakiplerine kıyasla bir adım önde görünüyor. Aynı zamanda yapay zeka ve makine öğrenimini benimseyen ilk büyük teknoloji şirketlerinden olan Çinli firma, 2015'te Pekin'de yol testiyle başladığı idealinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Çin’in otomotiv satışları ve üretimi için dünyanın en büyük pazarlarından biri olduğunu vurgulayan Lu, “Baidu tarafından başlatılan yenilikçi endüstri ekosistemi, ABD ve diğer gelişmiş otomotiv piyasalarında da özerk sürüş teknolojisinin gelişimini hızlandıracak." açıklamasında bulundu.

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