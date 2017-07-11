Çinli Bilim İnsanları Siber Saldırılar İçin Geliştirilen Kuantum Ağını Test Etti

Çinli bilim insanları siber saldırılara karşı internet erişiminin güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla geliştirdikleri kuantum ağını test ettiklerini ve testlerin başarılı olduğunu duyurdu. Geliştirilen kuantum ağının gelecek ay hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti’nin resmi yayın organlarından biri olan Global Times’ın haberine göre, test aşamasında son derece başarılı olan kuantum ağı, Ağustos ayı sonuna kadar hizmete başlayacak. Geliştirilen kuantum ağı Mayıs ayından bu yan,a hükümet birimlerinde test ediliyordu. Yaklaşık 200 veri istasyonu arasında güvenli bir veri akışı sağlayan kuantum ağı saniyede 4 bin şifreleme kapasitesine sahip.

Konuyla alakalı açıklamada bulunan Çin Kamu Yönetimi Akademisi görevlilerinden Prof. Cu Licia, Çin Komünist Partisi ve hükümet birimlerinin siber saldırılardan korunmaya ihtiyaç duyduğunu ve ABD, Rusya gibi benzer faaliyetlerden sorumlu tutulan ülkelere karşı kalkan oluşturulması gerektiğini belirtti. Kuantum ağı sistemi şu an için sadece yazılı metinleri şifreleyebiliyor. Ancak, yakın gelecekte sistemin ses ve görüntü dosyalarında da güven altına alabilmesi hedefleniyor.

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