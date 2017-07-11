?     Geri Bildirim
TamindirHaberÇinli Bilim İnsanları Siber Saldırılar İçin Geliştirilen Kuantum Ağını Test Etti

Çinli Bilim İnsanları Siber Saldırılar İçin Geliştirilen Kuantum Ağını Test Etti

Çin kuantum ağı

Çinli bilim insanları siber saldırılara karşı internet erişiminin güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla geliştirdikleri kuantum ağını test ettiklerini ve testlerin başarılı olduğunu duyurdu. Geliştirilen kuantum ağının gelecek ay hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti’nin resmi yayın organlarından biri olan Global Times’ın haberine göre, test aşamasında son derece başarılı olan kuantum ağı, Ağustos ayı sonuna kadar hizmete başlayacak. Geliştirilen kuantum ağı Mayıs ayından bu yan,a hükümet birimlerinde test ediliyordu. Yaklaşık 200 veri istasyonu arasında güvenli bir veri akışı sağlayan kuantum ağı saniyede 4 bin şifreleme kapasitesine sahip.

Konuyla alakalı açıklamada bulunan Çin Kamu Yönetimi Akademisi görevlilerinden Prof. Cu Licia, Çin Komünist Partisi ve hükümet birimlerinin siber saldırılardan korunmaya ihtiyaç duyduğunu ve ABD, Rusya gibi benzer faaliyetlerden sorumlu tutulan ülkelere karşı kalkan oluşturulması gerektiğini belirtti. Kuantum ağı sistemi şu an için sadece yazılı metinleri şifreleyebiliyor. Ancak, yakın gelecekte sistemin ses ve görüntü dosyalarında da güven altına alabilmesi hedefleniyor.

Türkler Siber Tehditlere Karşı En Cesur Kullanıcılar

İngiliz Parlamentosu Uzun Süredir Siber Saldırı Altında

Editöre Yaz:
Yazar: - 11.07.2017

Çinli Bilim İnsanları Siber Saldırılar İçin Geliştirilen Kuantum Ağını Test Etti İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Steam, Oyuncuların Favori Ekran Kartlarını ve İşlemcilerini Listeledi Steam, Oyuncuların Favori Ekran Kartlarını ve İşlemcilerini Listeledi Valve, Steam Yaz İndirimleri'ni tamamladıktan sonra dijital oyun platformunu geliştirmek için kolları sıvadı. İlk aşamada hile ve hack araçlarını…
Avustralyalı Bir Genç Kendine Öyle Bir Bagaj Seçti ki! Avustralyalı Bir Genç Kendine Öyle Bir Bagaj Seçti ki!Havaalanları gereksiz gergin yerlerdir. Herkes kendini içeri atana kadar suçlu gibi hisseder. Bagaj kiloyu aşacak mı, el çantamda uçağa almayacakları… Sanal Para Ethereum Milyonlar Kazandırdı Sanal Para Ethereum Milyonlar KazandırdıSanal parayla yatırımlarına yatırım katanları, ev, araba alanları çok duyduk. Duyduk duymasına ama 230 milyon doları duyunca şaşkınlığımıza…
Bilim Adamları Hafıza Kaybını İyileştiren İlaç Geliştirdi Wild West Online'ın İlk Oynanış Videosu Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER