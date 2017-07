'Come to Beşiktaş' Tayfası Instagram Rekorunu Kırdı

Premier League'in son şampiyonu Chealsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Diego Costa'nın Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafa yazılan Come To Beşiktaş yorumları, küçük bir rekor kırdı.

Chelsea'nin şampiyon olmasından sonra takımdan ayrılacağı konuşulmaya başlanılan Diego Costa'nın ilk adresinin Çin olacağı iddia edilmişti. Yıllık 30-35 milyon euro arasında değişen bir maaş teklifi alan Diego Costa, Çin'den gelen teklifleri reddettikten sonra eski takımı Atletico Madrid'e dönmek istediğini açıklamıştı. Diego Costa ve Atletico Madrid flörtünün nihayete ulaşacağına kesin gözüyle bakılırken, araya Madrid'in aldığı transfer yasağı girmişti. FIFA'dan aldığı ceza sebebiyle ocak ayına kadar herhangi bir futbolcusunu takıma kayıt ettiremeyecek olan Atletico Madrid, Diego Costa'dan önce gerçekleştirdiği Vitolo transferinde oyuncunun bonservisini ödedikten sonra onu Las Palmas'a kiralama formülünü devreye sokmuştu.

Tüm bu tartışmalar sürerken, golcü arayışını sürdüren Beşiktaş'ın devreye girdiği ve usta futbolcuyu takıma dahil etmek için harekete geçtiği haberleri ortaya çıktı. İlk haberin yayınlanmasının hemen ardından da Beşiktaşlı futbol severler, Diego Costa'nın resmi Instagram hesabı üzerinden geçtiğimiz günlerde Real Betis'ten Sao Paulo'ya transfer olan orta saha oyuncusu Petros Araujo ile çektirdiği fotoğrafın altına Come to Beşiktaş yazmaya başladılar. Daha önce defans oyuncusu Pepe'nin transferi sırasında da devreye giren Come to Beşiktaş tayfası, Pepe'nin Instagram sayfasına da yüz binlerce yorum atmışlardı. Bu sefer işi biraz daha abartan grup, futbolcunun son fotoğrafına 2 milyondan fazla yorum attı. 2016 yılının en çok yorum alan Instagram fotoğrafının, 1.1 milyon yorumla Selena Gomez'e ait olduğu düşünülürse, Beşiktaş taraftarı Instagram üzerinde küçük bir rekorun da sahibi olmuş oldu.

Gelen 2 milyondan fazla yoruma kayıtsız kalamayan Diego Costa da Beşiktaş'ın resmi Instagram hesabından paylaşılan kutlama görüntülerinden bir tanesini beğendi. Beğeniyi bir süre sonra geri çekse de futbolcunun bu beğenisi ile takıma transfer olma yolunda olduğunu gösterdiği söylendi. Dahası Talisca gibi diğer Beşiktaşlı oyuncuların da Diego Costa'nın Instagram fotoğraflarını beğendiği görülürken, Beşiktaş'ın oyuncuyu 1 yıllığına kiralamaya yakın olduğu iyiden iyiye konuşulmaya başlandı.

Vincent Aboubakar'ın transferinde FC Porto ve FC Lorient ile bir türlü anlaşamayan Beşiktaş'ın forvet hattını Diego Costa ile güçlendirerek Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım kurma hayalinin olduğu görülse de Atletico Madrid'in Diego Costa'yı 6 aylığına kiralamak istediği ve Beşiktaş'ın bu durumda oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde oynatamacağının da altı çizildi. FIFA'nın bir sene içerisinde, herhangi bir oyuncu Avrupa Kupalarında sadece bir takımda oynayabilir kuralı sebebiyle Atletico'nun oyuncuyu Beşiktaş yerine bir başka takıma kiralayabileceği de söylenenler arasında yerini aldı.