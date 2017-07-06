?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaCristiano Ronaldo'nun Instagram Kazancı Dudak Uçuklatıyor

Cristiano Ronaldo'nun Instagram Kazancı Dudak Uçuklatıyor

Cristiano Ronaldo

Real Madrid’in dünyaca ünlü Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, çok az sayıda sporcunun ulaşabildiği bir sosyal medya kazancına sahip. Yıldız futbolcu Instagram’dan yaptığı paylaşım başına tam tamına 350 bin Avro alıyor. Aslına bakarsanız bu rakam, Ronaldo’nun mesleğinden kazandığı paradan hem daha fazla hem de daha zahmetsiz.

Yaptığı her paylaşım için 350 bin Avro gelir elde eden Cristiano Ronaldo, hiçbir futbolcunun ulaşamadığı bir Instagram gelirine sahip olurken, spor dünyasında bu rakama en yakın isim ise NBA yıldızı LeBron James olarak gösteriliyor. Dünyaca ünlü isimler Kim Kardashian ve Selena Gomez ise Cristiano Ronaldo’nun Instagram gelirini geride bırakan isimler oldu.

Ronaldo ve ikizleri

106 milyonu aşkın takipçisi bulunan Portekizli yıldızın geçen hafta dünyaya gelen ikiz bebekleriyle çıktığı tatilde koyduğu fotoğraf 4 milyonun üzerinde kişi tarafından beğenilirken, binlerce yorum da aldı. Taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen bebekler hakkında Ronaldo, çocukları annelerinden uzak tuttuğu yönünde olumsuz eleştirilerin de hedefi olmuştu.

İndir23.53 MB
Instagram Android
Instagram Android Android için Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir14 MB
Instagram iOS
Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

Instagram'dan Sahte Takipçiler ile Ünlenenlere Sert Önlemler

Önümüzdeki Sezon Şampiyonlar Ligi Maçları Facebook'tan Yayınlanacak

Editöre Yaz:
Yazar: - 06.07.2017

Cristiano Ronaldo'nun Instagram Kazancı Dudak Uçuklatıyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Mark Zuckerberg'in Yeni Durağı Alaska Mark Zuckerberg'in Yeni Durağı Alaska Mark Zuckerberg artık biraz canımı sıkmaya başladı. Amerika’nın 50 eyaletini geziye çıkan Facebook’un CEO’su, verdiği sosyal mesajlarla…
Samsung Galaxy Note 8'in Konsept Görüntüleri Samsung Galaxy Note 8'in Konsept GörüntüleriMerakla beklenen telefon Galaxy Note 8'e ait konsept tasarım fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflarda telefonun çift kameralı olduğu ve 18:9 ekran… Google, Android İçin Samba Uygulamasını Yayınladı Google, Android İçin Samba Uygulamasını YayınladıBilmeyenler için öncelikle Samba'nın ne olduğunu özetleyelim: Samba, Unix ve türevi işletim sistemlerinin Windows ağlarında client/server…
'Neden Benim Yok' Diyeceğiniz En Küçük Konsol Virgin Galactic, Uzay Gemisi Testlerini 3 Yıl İçinde Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ