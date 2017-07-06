Cristiano Ronaldo'nun Instagram Kazancı Dudak Uçuklatıyor

Real Madrid’in dünyaca ünlü Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, çok az sayıda sporcunun ulaşabildiği bir sosyal medya kazancına sahip. Yıldız futbolcu Instagram’dan yaptığı paylaşım başına tam tamına 350 bin Avro alıyor. Aslına bakarsanız bu rakam, Ronaldo’nun mesleğinden kazandığı paradan hem daha fazla hem de daha zahmetsiz.

Yaptığı her paylaşım için 350 bin Avro gelir elde eden Cristiano Ronaldo, hiçbir futbolcunun ulaşamadığı bir Instagram gelirine sahip olurken, spor dünyasında bu rakama en yakın isim ise NBA yıldızı LeBron James olarak gösteriliyor. Dünyaca ünlü isimler Kim Kardashian ve Selena Gomez ise Cristiano Ronaldo’nun Instagram gelirini geride bırakan isimler oldu.

106 milyonu aşkın takipçisi bulunan Portekizli yıldızın geçen hafta dünyaya gelen ikiz bebekleriyle çıktığı tatilde koyduğu fotoğraf 4 milyonun üzerinde kişi tarafından beğenilirken, binlerce yorum da aldı. Taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen bebekler hakkında Ronaldo, çocukları annelerinden uzak tuttuğu yönünde olumsuz eleştirilerin de hedefi olmuştu.

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