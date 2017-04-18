DDR4 RAM Fiyatları Tekrar Yükselebilir

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda sizlerle DDR 4 RAM fiyatları üzerinde yaşanacak yükseliş ile ilgili bilgiler paylaşmıştık. Bu durumun sebebi DDR4 RAM üretiminin sabit kalmasına rağmen özellikle mobil cihazlar tarafından gelen artan RAM talebiydi. Son 2 ay byunca birbiri ardına yeni Android amiral gemileri duyuruldu. Milyonlarca adet üretilen bu telefonlarda kullanılacak RAM'ler de üreticiler üzerinde büyük bir yük oluşturdu.

RAM fiyatları üzerindeki yeni yükselişin sebebi ise üretim kaynaklı olacak. Piyasanın en büyük DRAM üreticileri olan Samsung ve Micron, 18 nm ve 17 nm üretim teknolojilerinde üretime geçiş yaptılar. Fakat bu geçişten sonra iki firma numune oluşturma ve sonuç alma aşamasında problemlerle karşılaştılar. Yani 18 nm ve 17 nm DDR4 RAM modüllerinin beklenilen zamanda üretime geçmesi gerçekleşmedi.

AMD'nin Ryzen işlemcilerini de yeni piyasaya sürdüğünü göz önüne alırsak PC dünyasında DDR4 RAM modüllerine olan talep yükselecek. Sonuçta DDR4 RAM talebi artarken üretim beklentileri karşılamayacak ve fiyatlar yükselecek. Bu yükselişin 4 GB DDR4 RAM modülleri için yüzde 12.5 civarında olması bekleniyor.

Eğer yeni bir sistem toplamayı düşünüyorsanız RAM modüllerinizi şimdiden satın almanız mantıklı olabilir. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

AMD Ryzen 5 1600X ve 1500X İncelemesi