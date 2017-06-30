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Dubai Polisine Robot Araba Katıldı

Dubai Polisine Robot Araba Katıldı

Teknolojinin hayatımızın her alanına nüfuz ediyor. Şimdi de Dubai Polis Teşkilatı sokaklarda devriye gezmesi için bir robot arabayı ekibe dahil etti. Sürücüsüz olan bu araç, suçluları takip etmek için dahili bir drone ile birlikte geliyor.

Yakalanması arzulanan veya çevre taraması için kullanılacak olan robot arabanın adı O-R3. Singapur merkezli OTSAW Digital tarafından geliştirilen O-R3, aynı zamanda bu teknolojinin kullanılacağı ilk şehirlerden biri olacak.

Robotun polis memurlarının görevini yapması beklenmiyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre, genellikle daha önceden alınan istihbaratları araştırması için kullanılacak. Ayrıca dahili drone'u da ona eşlik edecek. Kendisini otomatik olarak şarj edebilen O-R3, giremediği bölgelerde drone'dan yardım alacak.

Dubai Polis Teşkilatı'nın Komutanı Abdullah Halife Al Marri, yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: "Operasyonlar robot teknolojilerinin yardımı ile artırılmaya çalışılıyor. Esasen, ağır polis devriyesi olmaksızın sokakları güvenli ve huzurlu bir ortamda tutmayı hedefliyoruz"

Dubai'de 2030 yılına kadar polis gücünün yüzde 25'inin robotlardan oluşması bekleniyor. İşlevsellik açısından katkısı çok olacaktır, en azından öyle umuyoruz.

Barmen Robotlar Çalışmaya Başladı

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Yazar: - 30.06.2017

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