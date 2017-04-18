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E-Spor, Olimpik Bir Spor Dalı Olacak

E-spor olimpiyatlara dahil oluyor

Son yıllarda hem faaliyet hem de finansal olarak büyük bir genişleme gösteren e-spor’un olimpik bir spor olmasına yönelik dev bir adım atıldı. Küresel e-ticaret şirketi Alibaba’nın spor kolu olan Alisport, e-spor’u Asya Oyunları’na dahil etmek amacıyla Asya Olimpiyat Konseyi’ne katıldı.

Alibaba’nın girişimi ile beraber, e-spor önümüzdeki yıl Endonezya’da düzenlenecek olan Asya Oyunları’nda deneme amaçlı olarak boy gösterecek. Alibaba’dan yapılan açıklamaya göre, e-spor 2022 yılında Çin’de düzenlenecek oyunlarda bir madalya branşı olacak. Asya Oyunları’nın Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınması düşünüldüğünde, e-spor 2022 yılında resmen bir olimpik spor sayılacak.

Araştırma şirketi Newzoo’nun verilerine göre, e-spor büyümekte olan bir pazar ve bu yılın sonuna kadar bir çok küresel yatırımcısının bu pazara dahil olması bekleniyor. Geçen yıl 450 milyon doların üzerinde değeri olan e-spor pazarının 2019 yılına kadar 1 milyar dolara kadar genişlemesi tahmin ediliyor.

Alibaba’nın e-spor’a gösterdiği ilgi aslında yeni değil. Şirket geçen yıl Uluslararası E-spor Federasyonu’na 150 milyon dolar yatırım yaparken, 5.5 milyon dolar ödül havuzuna sahip bir uluslararası e-spor turnuvasının da organizasyonunu da üstlenmişti.

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Yazar: - 18.04.2017

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