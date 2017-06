Elon Musk Los Angeles'ı Delmeye Başladı

Elon Musk’ın çılgın Los Angeles projesini eminim duymuşsunuzdur. Trafik çilesinden sıkılan Musk, LA’nın altını delik deşik etmeye başladı bile.

Musk, tünel projesi için kurduğu ‘Boring’ adlı şirketin (Boring İngilizcede hem sondaj hem de sıkıcı anlamına geliyor) ilk sondaj makinesinin ismi için kişisel Twitter hesabından anket başlatmıştı. Oldukça komik fikirlerin öne sürüldüğü anket sonunda, Samuel Beckett'in oyunu ‘Godot’yu Beklerken’den esinlenen Musk, devasa alete Godot ismini verdiklerini duyurmuştu. Godot Los Angeles’ın altını delmeye başladı.

Projeyi ilk kez duyan okuyucularımız için tanıtım videosunu buraya bırakıyorum:

Videodan göreceğiniz üzere, klasik tünel anlayışından çıkan çılgın dahi, arabaları asansörle indirip çıkaracak ve yolculuk boyunca kızaklarla otomobilleri kaydırarak bir nevi yer altı feribotu inşa edecek.

Traffic is driving me nuts. Am going to build a tunnel boring machine and just start digging...