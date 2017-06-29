?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiElon Musk Los Angeles'ı Delmeye Başladı

Elon Musk Los Angeles'ı Delmeye Başladı

los angeles tünel projesi

Elon Musk’ın çılgın Los Angeles projesini eminim duymuşsunuzdur. Trafik çilesinden sıkılan Musk, LA’nın altını delik deşik etmeye başladı bile.

Musk, tünel projesi için kurduğu ‘Boring’ adlı şirketin (Boring İngilizcede hem sondaj hem de sıkıcı anlamına geliyor) ilk sondaj makinesinin ismi için kişisel Twitter hesabından anket başlatmıştı. Oldukça komik fikirlerin öne sürüldüğü anket sonunda, Samuel Beckett'in oyunu ‘Godot’yu Beklerken’den esinlenen Musk, devasa alete Godot ismini verdiklerini duyurmuştu. Godot Los Angeles’ın altını delmeye başladı.

Projeyi ilk kez duyan okuyucularımız için tanıtım videosunu buraya bırakıyorum:


Videodan göreceğiniz üzere, klasik tünel anlayışından çıkan çılgın dahi, arabaları asansörle indirip çıkaracak ve yolculuk boyunca kızaklarla otomobilleri kaydırarak bir nevi yer altı feribotu inşa edecek.


1200 ton ağırlığında ve yaklaşık 192 metre uzunluğundaki devasa Godot’un, başlattığı bu delme projesi, Elon’ın birgün trafikte sıkılarak ‘Bu trafik beni delirtiyor. Bir sondaj makinesi yapacak ve sadece kazmaya başlayacağım’ tweetiyle başlamış, normal şartlarda şaka olabilecek bir paylaşım kısa süre içerisinde gerçeğe dönüşmüştü. E malum Musk’ın, öyle normal fikir üreticilerine benzemediğini hepimiz biliyoruz.

Elon Musk, Mars'ı Nasıl Kolonize Edeceğini Resmen Açıkladı

Yazar: - 29.06.2017

Elon Musk Los Angeles'ı Delmeye Başladı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Marvel’s Inhumans Dizisinden İlk Fragman Geldi! Marvel’s Inhumans Dizisinden İlk Fragman Geldi! İlk olarak beyaz perde için hazırlanan, ancak daha sonrasında dizi olarak çıkış yapacağı belirtilen Marvel's Inhumans'tan ilk fragman yayımlandı.…
İşte Android 8.0 Güncellemesi Alacak Samsung Galaxy'lerin Listesi! İşte Android 8.0 Güncellemesi Alacak Samsung Galaxy'lerin Listesi!Android kullanıcılarını ilgilendiren yepyeni bir güncelleme geliyor. Android'i akıllı telefonlarında en çok kullanan markalardan biri olan Samsung,… Forza Motorsport 7'deki Tüm Araçların Listesi Yayımlandı Forza Motorsport 7'deki Tüm Araçların Listesi YayımlandıE3 2017 fuarında boy gösteren Forza Motorsport 7'nin çıkışına aylar kala oyundaki tüm araçların listesi yayımlandı. E3 2017 fuarının Microsoft…
Yapay Zeka 2030'da 16 Trilyon Dolar Kazandıracak Yerli Mobil Oyun Recontact: İstanbul, ABD'den Ödülle Döndü

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ