En Yaşlı Kadın Astronot, Erkeklerin Rekorunu da Kırdı

Uzun süredir erkek astronotların elinde tuttuğu ‘en uzun süre uzayda kalınan kümülatif zaman rekorunu’, bir kadın kırdı. Aynı zamanda uzaydaki en yaşlı kadın astronot olan Peggy Whitson, geçtiğimiz Mart ayında da aynı rekoru kadınlar dalında kırarak tarihe geçmişti.

Rekorunu kendi twitter sayfasından paylaştığı, “Bu asla bitmeyen ümitlerden biridir. Görevlerimin her birinde bana yardımcı olan herkese minnettarım.” tweetiyle duyuran Whitson, şu an Youtube’da canlı olarak Amerika Başkanı Donald Trump’ın tebriklerini kabul ediyor.





Jeff Williams'ın 534 gün, 2 saat ve 48 dakikalık rekorunu kıran kadın astronotun Eylül ayına kadar Dünya’ya dönmesi beklenmiyor. Bu da demek oluyor ki, Whitson ayaklarını toprağa bastığında ömrünün 650 gününden fazlasını uzayda geçirmiş olacak. Uzayda üçüncü görevini tamamlayacak olan Whitson, ilk kez 2002’de uzaya çıktı ve 2009 yılında NASA'nın astronot bürosunun başına geçen ilk kadın oldu.

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