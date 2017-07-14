Facebook Kamerasıyla Kendi GIF'lerinizi Tasarlayın

Her taşın altından ‘hikaye’ özelliğinin çıkmasından biliyorum sıkıldınız. Ancak Facebook kamerasının filtre ve çıkartmalarını, paylaşmasanız bile değişik fotoğraf ve videolar yaratmak için kullanabilirsiniz. Üstelik artık bu kameradan GIF üretmeniz de mümkün!

Facebook uygulamanızı açıp, ana sayfayı sağa çektiğinizde veya sol üst köşede bulunan kamera simgesine dokunduğunuzda açılacak Facebook kamerasından, yeni gelen GIF seçeneğine tıklayarak, birbirinden değişik Facebook filtresiyle ilginç GIFler tasarlayabilirsiniz.

Facebook kamerasını açtığınızda dans eden bir adam görüyorsanız, uygulamanın kameranızı kullanmasına izin vermemişsiniz demektir. Bu adımı geçtikten sonra, gerek renkli filtre ve prisma efektini, gerekse birbirinden farklı çıkartmaları kullanarak değişik fotoğraflar tasarlayabilirsiniz. Biliyorum, Facebook hikayeleri de, ne biliyim, biraz şey… Ama en başında da dediğim gibi, fotoğrafı tasarlayın, kaydedin ve dilediğiniz platformda paylaşın!

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