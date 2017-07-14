?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaFacebook Kamerasıyla Kendi GIF'lerinizi Tasarlayın

Facebook Kamerasıyla Kendi GIF'lerinizi Tasarlayın

facebook kamerasına gelen gif özelliği

Her taşın altından ‘hikaye’ özelliğinin çıkmasından biliyorum sıkıldınız. Ancak Facebook kamerasının filtre ve çıkartmalarını, paylaşmasanız bile değişik fotoğraf ve videolar yaratmak için kullanabilirsiniz. Üstelik artık bu kameradan GIF üretmeniz de mümkün!

Facebook uygulamanızı açıp, ana sayfayı sağa çektiğinizde veya sol üst köşede bulunan kamera simgesine dokunduğunuzda açılacak Facebook kamerasından, yeni gelen GIF seçeneğine tıklayarak, birbirinden değişik Facebook filtresiyle ilginç GIFler tasarlayabilirsiniz.

facebook gif özelliği

Facebook kamerasını açtığınızda dans eden bir adam görüyorsanız, uygulamanın kameranızı kullanmasına izin vermemişsiniz demektir. Bu adımı geçtikten sonra, gerek renkli filtre ve prisma efektini, gerekse birbirinden farklı çıkartmaları kullanarak değişik fotoğraflar tasarlayabilirsiniz. Biliyorum, Facebook hikayeleri de, ne biliyim, biraz şey… Ama en başında da dediğim gibi, fotoğrafı tasarlayın, kaydedin ve dilediğiniz platformda paylaşın!

İndir58.11 MB
Facebook Messenger (APK) Android
Facebook Messenger (APK) Android Android Mesajlaşma Uygulaması

İndir109 MB
Facebook Messenger iOS
Facebook Messenger iOS iPhone ve iPad Mesajlaşma Uygulaması

Facebook Görüntülü Grup Sohbet Uygulaması Deniyor

Facebook Messenger Reklam Göstermeye Başlayacak

Editöre Yaz:
Yazar: - 14.07.2017

Facebook Kamerasıyla Kendi GIF'lerinizi Tasarlayın İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Kullanıcılar Yeni Skype'tan Nefret Ediyor! Kullanıcılar Yeni Skype'tan Nefret Ediyor! Microsoft tarafından Skype için yayımlanan son tasarım güncellemesi, kullanıcıları uygulamadan soğuttu, hatta adeta nefret ettirdi. Android kullanıcılarının…
Moto Z Ailesine 3 Yeni Model Snapdragon 835 ile Geliyor! Moto Z Ailesine 3 Yeni Model Snapdragon 835 ile Geliyor!İçinde bulunduğumuz dönem itibari ile Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisi, akıllı telefonlarda yer almaya  başlayacağının sinyallerini verdi.… Airbnb'de Irkçılık Yapan Amerikalı'ya 5 Bin Dolar Ceza Airbnb'de Irkçılık Yapan Amerikalı'ya 5 Bin Dolar CezaDünya’nın her yerinde uygun fiyatlı oda veya ev kiralamanızı kolaylaştıran web sitesi ‘airbnb’de geçtiğimiz Şubat ayında ciddi bir ırkçılık…
50 TB'lık SSD Geliştirildi! Xiaomi Redmi 5 Detayları Sızdırıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ