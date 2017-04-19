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Facebook Messenger'a, Apple Music ve Spotify Eklentileri Geliyor

Facebook Messenger'a Apple Music ve Spotify Eklentileri Geliyor

Facebook, kendi uygulamalarına her hangi bir güncelleme geleceğinde hiç vakit kaybetmiyor, bu yenilikleri hemen kullanıcılarıyla paylaşıyor. Bu başka uygulamalardan esinlendiği (!) bir yenilik olsa bile. Doğal olarak Facebook Messsenger içinde bu kural geçerli.

Yıllık Facebook F8 Konferansında sosyal medya platformu müzikal bir müjde verdi. Bünyesinde bulundurduğu Messenger uygulamasının Apple Music ve Spotify müzik servisleriyle bütünleşeceğini söyledi.

İlk olarak Spotify ile bütünleşecek olan Messenger, önümüzdeki günlerde aynı ortaklığı Apple Müzik ile de gerçekleştirecek. Spotify sohbet eklentisini kullanan Facebook kullanıcıları, bundan böyle Spotify müzik kütüphanesinden şarkı arayabilecek, albümlere göz atabilecekler. Kullanıcılar Spotify eklentisine tıklandığında seçtikleri şarkıları 30 saniye önizleme yapabilecekleri gibi, tamamını da dinleme avantajına sahip olacaklar.

Spotify eklentisi

Bu özelliklerin yanı sıra Messenger'a dahil olan Spotify Bot'u tavsiyeler yapmanıza ve bunu kontaklarınızla paylaşmanıza da izin verecek. Beraber şarkı listeleri yapmanızı ve paylaşmanızı sağlayabilecek. Tüm bu Spotify avantajlarının, Apple Music ile beraber Messenger'a dahil olup olmayacağı henüz kesin olmasa da, bu popüler iki müzik servisinin Messenger'dan başlayarak sohbet uygulamalarına dahil olmaları çok güzel bir haber.

İndir58.11 MB
Facebook Messenger (APK) Android
Facebook Messenger (APK) Android Android Mesajlaşma Uygulaması

İndir5 MB
Facebook Messenger Lite (APK) Android
Facebook Messenger Lite (APK) Android Android İçin Hafif Messenger Sürümü

İndir109 MB
Facebook Messenger iOS
Facebook Messenger iOS iPhone ve iPad Mesajlaşma Uygulaması

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Yazar: - 19.04.2017

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