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Game of Thrones Yetişkinlere Yönelik Film Sektörüne Baltayı İndirdi

Game of Thrones Yetişkinlere Yönelik Film Sektörüne Baltayı İndirdi

Bütün dünya çapında heyecanla beklenen Game of Thrones dizisinin 7. sezonunun ilk bölümü bu hafta gösterime girmişti.

Sezonu rekorlarla açan Game of Thrones'un 7. sezonunun ilk bölümü, şu ana kadar canlı olarak en çok izleyiciye ulaşmış Game of Thrones bölümü de olmuştu. HBO bu rakamlardan bir hayli memnun olsa da durum yetişkinlere yönelik içerik yayını yapan diğer servisler için aynı olmadı. Bu servilerin başında da Pornhub geliyor.

Pornhub, geçtiğimiz Pazar günü gösterime giren Game of Thrones 7. sezon ilk bölümünün kendi sitesi üzerindeki trafiği nasıl etklilediğini gösteren istatistikler paylaştı:

Game of Thrones

Grafiğe bakıldığında Game of Thrones 7. sezonunun ilk bölümünün yayınlandığı saatlerde Pornhub trafiğinin yüzde 4.5 düştüğü görülüyor. Pazar akşamı için bu durum ciddi bir kayıp anlamına geliyor; çünkü Pornhub, en yoğun trafik aldığı saatlerin Pazar akşam saatleri olduğunu ifade etmekte.

Game of Thrones'un böyle bir etki yaratması doğal olarak karşılanabilir. Dizinin yetişkinlere yönelik bir içerik olmasını sağlayacak birçok çarpıcı sahne bulunuyor. Pornhub, bir önceki sezonun ilk bölümünün yüzde 4.1'lik bir trafik düşüşü yaşattığını, sezon finalinin ise yüzde 5.2 oranında trafik düşüşüne neden olduğunu paylaştığı bilgilere eklemekte.

Pornhub'tan Fotoğraf Sansürleme Uygulaması: TrickPics

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Yazar: - 21.07.2017

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