Google, Sanal Gerçekliği Öğretici Bir Amaç İçin Kullanmak İstiyor

Sanal gerçeklik teknolojisinin video oyunları ve eğlence platformlarında kullanılması aşina olduğumuz bir durum ancak teknoloji devi Google’a göre sanal gerçeklik teknolojisi öğretici amaçlar için de kullanılabilir. Bu doğrultuda Google, uygulamalı bir araştırma gerçekleştirdi.

Sanal gerçeklik teknolojisinin insanları uygulamalı olarak eğitmede kullanılabileceğine vurgu yapan Google, şirketin sanal gerçeklik branşı olan Daydream Labs’de yaptığı araştırmada son derece olumlu sonuçlar aldı. Araştırmanın amacı espresso yapmayı öğretmek iken bir gruba YouTube üzerinden nasıl yapılacağına dair video izletildi. Diğer grup ise espressonun nasıl yapılacağını sanal gerçeklik teknolojisiyle hareketleri pratiğe dökerek öğrendi. Araştırmanın sonucunda iki grup da espresso yapmayı öğrendi ancak sanal gerçeklik uygulamasıyla öğrenen grup daha kısa sürede olayı kavradı.

Google’ın araştırma sonucunu yaptığı şu açıklamayla değerlendirdi: “YouTube videosuyla kahve yapma eğitimi alanlar ancak üçüncü denemesinde tam anlamıyla başarılı olurken, sanal gerçeklik üzerinden eğitim alanlar ikinci denemesinde başarılı sonuç aldı.”

Araştırma sonuçları sanal gerçeklik uygulamasının eğitim alanında etkin şekilde kullanılabileceğini ortaya koyarken, pratik yapma fırsatı vermesiyle de hata yapma olasılığını da azaltıyor. Google’ın araştırmasının sonucunda sanal gerçekliğin eğitim alanındaki potansiyeli de ortaya çıkmış oldu.

Lenovo, Star Wars İçin Sanal Gerçeklik Gözlüğü Üretti

Facebook'tan Sanal Gerçeklik Gözlüğü Geliyor!