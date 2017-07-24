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Grafik Tasarım Programlarının Atası 'Paint' Tarih Oluyor

paint tarih oluyor

Bilgisayarlar evimize girdiğinden beri, hayatımızın bir parçası olan Microsoft Paint’e veda vakti geldi. Sonbaharda yayınlanacak Windows 10’un yeni güncellemesinde Paint yer almayacak.

İlk kez 1985 yılında Windows 1.0'ın ilk sürümüyle birlikte piyasaya çıkan Paint, grafik editörlerinin bir nevi atasıydı. Windows'un da temel bir parçası haline gelen uygulama, yeni nesil Paint 3D uygulamasının piyasaya sürülmesiyle miadını doldurdu. 3D görüntü oluşturma araçlarının yanı sıra, bazı temel 2D görüntü düzenleme özelliklerini de içeren Paint 3D, Nisan ayında piyasaya sürülen Windows 10 Creators Güncellemesi ile tanıtılmıştı.

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Belki de uzun süredir, ekran görüntüsünü kırpmak dışında bir işe yaramayan Paint’in vedası beni biraz duygulandırdı. Daha internetin yaygınlaşmadığı dönemde, çocukluğumuzun en büyük oyuncağıydı o, Salvador Dali’yi aratmayacak çok sayıda soyut esere imza atmıştım sayesinde. Tıpkı çocukluğumuzun bir başka parçası MP3 gibi nostaljik teknolojiler arasında yer alacak Paint’in yerine geçecek Paint 3D’yi aşağı linklerden bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

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Yazar: - 24.07.2017

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