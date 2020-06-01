1 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, İşte Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni rakamları açıkladı. 1 Haziran Türkiye koronavirüs can kaybı kaç oldu? 1 Haziran Türkiye vaka sayısı kaç? İşte 1 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

1 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 31.525 test yapıldığı ve 827 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Bugün 23 kişi hayatını kaybetti ve 974 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 1 Haziran

1 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 164.769 oldu. Toplam can kaybı ise 4.563'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 651, toplam entübe hasta sayısının ise 283 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 128.947 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 2.070.719 olduğu paylaşıldı.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: "İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR."

İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/vcVKGvHQyj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2020

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