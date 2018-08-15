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1 Milyon Dolar Ödüllü Clash Royale Ligi Başlıyor

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Oyun

Son zamanlarda bir hayli popüler hale gelen e-spor ligleri artık Clash Royale için de düzenlenecek. Supercell tarafından başlatılan Clash Royale ligi hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar haberimizde.

Bilgisayar veya konsol oyunlarıyla başlayan e-spor turnuvaları artık mobil pazarına kadar inmiş durumda. Supercell öncülüğünde başlatılan Clash Royale League'in (CRL) çok yakın tarihte maçları oynanmaya başlayacak. 1 milyon dolarlık ödül havuzu oluşturan geliştirici, 44 takımı karşı karşıya getirecek.

100 Thieves, FNATIC, WE, Counter Logic Gaming ve Team Liquid gibi takımların yer aldığı CRL'nin başlangıcı 20 Ağustos tarihinde yapılacak. Clash Royale League'e girebilmek için önceden yapılan maçlarda 25 milyona yakın oyuncu yarıştı ve yalnızca 7 bin kişi bu turnuvada boy göstermeye hak kazandı.

20 Ağustos tarihinde Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Çin'i kapsayacak olan Pro League maçları hem Supercell'in hem de Clash Royale Esports'un YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca ilk defa mobil platformundaki bir oyunun e-spor maçları düzenlendiği için heyecanlı olduğumuzu belirtmek gerekiyor.

Peki ya sizce Clash Royale League beklenen etkiyi yaratabilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.

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