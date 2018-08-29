100 Yıl İçinde Robotları İnsanlardan Ayırt Edemez Hale Geleceğiz

Yapay zekalı cihazların ve robotların her geçen gün daha da geliştiğini ve yaygınlaştığını görüyoruz. Uzmanlara göre çok da uzak olmayan bir gelecekte robotlar, makine oldukları hiç anlaşılmadan insanların arasında dolaşır hale gelebilir.

Robot endüstrisini yakından takip eden ve robotların gelecekte neler yapabileceğini araştıran uzmanlardan birisi olan seks robotları uzmanı Brick Dollbanger, Daily Star Online’a verdiği röportajda, "Birkaç yıl içinde aramızda yürüyeceklerini bilecek kadar robotlar hakkında bilgi sahibiyim." ifadelerini kullandı.

World’s first Harmony sex robot owner lays bare life with cyborg he claims is 'THE FUTURE' https://t.co/vJ6QMyCUsO pic.twitter.com/UnDk3YdF7J — Daily Star (@Daily_Star) 29 Temmuz 2018

Dollbanger’ın incelemeleri ve tahminleri, yapay zeka tabanlı seks robotu Harmony ile ilgili testleri de temel alıyor. İlişki sırasında gözlerini kırpma ya da kafasını hareket ettirme gibi özelliklere sahip olan Harmony, seks robotlarının şimdiden ne kadar gerçekçi bir yapıda olduğunu gözler önüne seriyor.

İnsan ve robot karışımı sibernetik organizmaların yakın gelecekte çok daha gerçekçi hale geleceklerini ve düşünme süreçleri de dahil olmak üzere hayatın her alanında yer alacaklarını söyleyen Dollbanger, "Yüz yıl içinde onları insanlardan ayıramayacağız." ifadelerini kullandı.