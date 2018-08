100 Yıl İçinde Robotları İnsanlardan Ayırt Edemez Hale Geleceğiz

Yapay zekalı cihazların ve robotların her geçen gün daha da geliştiğini ve yaygınlaştığını görüyoruz. Uzmanlara göre çok da uzak olmayan bir gelecekte robotlar, makine oldukları hiç anlaşılmadan insanların arasında dolaşır hale gelebilir.

Robot endüstrisini yakından takip eden ve robotların gelecekte neler yapabileceğini araştıran uzmanlardan birisi olan seks robotları uzmanı Brick Dollbanger, Daily Star Online’a verdiği röportajda, "Birkaç yıl içinde aramızda yürüyeceklerini bilecek kadar robotlar hakkında bilgi sahibiyim." ifadelerini kullandı.

