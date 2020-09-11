11 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 11 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

11 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 11 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 11 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.
11 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı
Son 24 saatte 112.213 test yapıldığı ve 1.671 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 56 kişi hayatını kaybetti ve 1.117 kişi iyileşti.
11 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı
11 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 288.126 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.951'e yükseldi.
Toplam ağır hasta sayısının 1.223 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 256.524 olarak açıklandı.
Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.
Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.
YORUMLAR