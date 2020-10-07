13 Ekim'deki iPhone 12 Etkinliği Nasıl İzlenir?

Apple, merakla beklenen iPhone 12 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 12 serisi 13 Ekim'de düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak. iPhone 12 etkinliği canlı olarak nasıl izlenir? iPhone 12 etkinliği canlı yayın linki açıklandı. iPhone 12 etkinliği nasıl izlenir? İşte adım adım yapmanız gerekenler.

13 Ekim iPhone 12 Etkinliği Nasıl İzlenir? iPhone 12 Etkinliği Saat Kaçta Başlayacak?

13 Ekim'de düzenlenecek olan etkinlikte yeni iPhone modelleri tanıtılacak. iPhone 12 etkinliği Apple'ın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. "Hi Speed" etkinliği ayrıca Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden de izlenebilecek.

Apple Hi Speed Etkinliği YouTube Canlı Yayın Linki

Apple Hi Speed etkinliği 13 Ekim 2020 Salı günü saat 20:00'da başlayacak. Hemen aşağıdan canlı yayın bağlantısına ulaşabilirsiniz. YouTube oynatıcısındaki hatırlatıcı oluştur butonuna bastığınızda canlı yayın başladığında cihazınıza bildirim gelecek.

Apple Hi Speed Etkinliği Canlı Yayın Linki

Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayını izleme şansınız bulunuyor. Apple'ın resmi internet sitesindeki canlı yayına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Etkinlik 20:00'da başlayacak. Şirket bu yıl üçüncü sanal etkinliğini düzenleyecek.

Etkinlikte iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere dört yeni iPhone 12 modeli tanıtacağı söyleniyor. iPhone 12 serisinde 5G teknolojisinin olacağı ve cihazların kutusundan kulaklık ile şarj adaptörünün çıkmayacağı sızıntılar arasında.

Apple iPhone 12 serisinde şarj adaptörünü kaldırır ise iPhone serisinde bir ilk gerçekleşmiş olacak. Kullanıcılar bu karara tepki gösterebilir. Sizler iPhone 12 serisinden neler bekliyorsunuz?

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