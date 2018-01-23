13. Teknoloji Ödülleri'ne Başvurular Başladı

TÜSİAD, TÜBİTAK ve TTGV tarafından, yenilikçi teknolojiler geliştiren firmaları ödüllendirmek amacıyla verilen "Teknoloji Ödülleri" bu yıl 13. kez düzenlenecek. Yenilikçi ürün/süreç geliştirme ve iyileştirme çalışması olan firmalar 12 Mart 2018'e kadar yarışmaya başvurabilecek.

Yerli ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve destek verilmesi amacıyla düzenlenen Teknoloji Ödülleri, her zaman olduğu gibi birbirinden değerli projelere ev sahipliği yapacak.

Geliştirdikleri ürünlerle yarışmaya katılmak isteyen firmaların, en geç 12 Mart 2018 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Yenilikçi ürün/süreç geliştirme ve iyileştirme çalışması olan firmaların başvurabildiği yarışmada, “Ürün” ve “Süreç” olmak üzere iki ayrı kategori ve her bir kategoride kuruluş büyüklüğü temel alınarak oluşturulan sekiz kategori ve bir büyük ödül yer alıyor.

Geçtiğimiz sene 23 ilden 170 başvuruyla rekora ulaşan, 36 finalistin yarıştığı 12. Teknoloji Ödülleri'ne bu sene de yoğun bir katılım sağlanması bekleniyor. Geçen yıllardan farklı olarak firmaların “Üniversite-Sanayi İş Birlikleri”ne de ödül verileceği 13. Teknoloji Ödülleri, Ekim 2018'de gerçekleştirilecek. 13. Teknoloji Ödülleri yarışmasına buradan başvurabilirsiniz.