14 Milyon Gönderi Facebook'tan Terörizm Sebebiyle Silindi

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, terörizme destek veren ya da teşvik eden gönderileri, hesapları ya da içerikleri engellemenin yollarını uzun süredir arıyordu. Şirket yaptığı açıklamayla geliştirdikleri yeni tekniklerle 14 milyondan fazla terörist içeriğini sistemden kaldıklarını aktardı.

Finansal çeyreğe dair yayınladığı raporlarda gönderi silme işlemlerine de değinen Facebook, üçüncü çeyrekte 3 milyondan fazla içeriği terörizme destek verdikleri gerekçesiyle kaldırdıklarını belirtti. İkinci çeyrekteyse bu oran 9.4 milyona seviyesine kadar yükselmişti. Terörist içeklerin yayın sürelerini de bir hayli düşüren sosyal medya platformu, daha önce 43 saat olan ortalama Facebook’ta yayınlanma süresini 18 saate kadar indirdi.

Özellikle Facebook terörizm içerikler konusunda dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından baskılanan Facebook, çeşitli yapay zeka destekli sistemler sayesinde bu gönderilerin yayılmasının önüne geçmeye başlamıştı. Buna rağmen kötü niyetli kişilerin yeni geliştirdikleri sistemleri dahi atlatma yöntemleri buldukları hatırlatılırken, Facebook’un her yeni yönteme göre önlemlerini sıklaştırdığı söylenenler arasında kendine yer buldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook Prensip Yönetimi Küresel Başkanı Brian Fishman, “Sosyal medya platformları üzerinde terörist içeriklerin görünürlüğünü azaltma yöntemleri bulabiliriz; ancak bunların gerçek dünyada üretilmesinin önüne geçemeyiz” dedi. Fishman son olarak son finansal çeyrekte DAEŞ ve El-Kaide ile ilgili olan içeriklerin yüzde 99’luk kısmının platformlardan kaldırıldığını vurguladı.