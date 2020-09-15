15 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 15 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

15 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 15 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 15 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 15 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.

15 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 110.412 test yapıldığı ve 1.742 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 67 kişi hayatını kaybetti ve 1.202 kişi iyileşti.

15 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

15 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 294.620 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.186'a yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.327 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 261.260 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.