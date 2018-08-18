16 Yaşındaki Liseli, Apple’ı Hackleyerek 90 GB’lık Veri Çaldı

Avustralya’nın Melbourne kentinde 16 yaşındaki liseli bir gencin, Apple’ın server’larını bir yıldan uzun süredir hacklediği ortaya çıktı. Apple’ın konuyla ilgili olarak FBI’a başvurması sonucunda yakalanan genç, şimdilerde hakkında çıkacak ceza kararını bekliyor.

Apple’ın serverlarını, Avustralya’da yaşadığı evindeki ekipmanlarla kolaylıkla hackleyen genç, kendisini Apple’ın en büyük hayranlarından birisi olarak tanımlıyor ve iyi bir iş yaptığını, kötü bir amacının olmadığını söylüyor.

Gencin hackleme işlemleri boyunca, serverlardaki 90 GB’lık korunmuş veriyi kendi bilgisayarına indirdiği açıklandı. Üstelik bu veriler arasında, kullanıcılara oturum açma erişimi veren ve birden çok kullanıcı hesabına erişmeyi sağlayan son derece güvenli yetkili anahtarlarının da yer aldığı iddia ediliyor.

Hacker genç, aslında geçtiğimiz yıl Avustralya Federal Polisi (AFP) tarafından evine yapılan baskın sonucunda yakalanmıştı. Ancak tüm bunların soruşturma tamamlanıncaya kadar gizli tutulmasına karar verilmişti. Çünkü genç, uluslararası hack organizasyonunca da tanınan bir kişiydi ve bu durum soruşturma açısından tehlike yaratabilirdi.

Polisin eve yaptığı baskında ele geçirilen iki adet Apple dizüstü bilgisayarın seri numaralarının, Apple serverlarına giriş yapan cihazların seri numaralarıyla eşleştiği belirlendi. Ayrıca, bir adet cep telefonu ve bir adet sabit disk sürücüsünün IP adreslerinin de hackleme işlemlerine karıştığı belirlendi.

HER ŞEY 'HACKY HACK HACK' KLASÖRÜNDE

Baskın sırasında hacker gencin bilgisayarını da inceleme altına alan Avustralya Polisi, gencin Apple serverlarını defalarca hacklemesini sağlayan çeşitli hack dosyalarının, ‘Hacky hack hack’ isimli şifresiz bir klasörde depolandığını tespit etti.

Hackleyerek elde ettiği dosyaları WhatsApp aracılığıyla başkalarıyla da paylaştığı belirlenen gencin Apple serverlarına erişimi, Apple güvenlik ekibinin server’larındaki izinsiz hareketleri tespit etmesi sonucunda engellenmişti.

Hacker genç yakalandıktan sonra polise verdiği ifadesinde, Apple’ı hacklediğini çünkü günün birinde Apple’da çalışmayı hayal ettiğini söyledi. Suçunu tamamen itiraf eden 16 yaşındaki genç, önümüzdeki ay belli olacak ceza kararını bekliyor.

Serverlarının hacklendiğini doğrulayan Apple konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu olay sırasında müşterilerimizin kişisel verilerinin hiçbir tehlikeye girmediği konusunda tüm müşterilerimize garanti veriyoruz.” ifadelerini kullandı.