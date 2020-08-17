17 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 17 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

17 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 17 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 17 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 17 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

17 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 74.846 test yapıldığı ve 1.233 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 22 kişi hayatını kaybetti ve 1.002 kişi iyileşti.

17 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

17 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 250.542 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.996'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 686 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 231.971 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

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