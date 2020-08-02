2 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 2 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

2 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 2 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 2 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 2 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

2 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 40.247 test yapıldığı ve 987 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 18 kişi hayatını kaybetti ve 978 kişi iyileşti.

2 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

2 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 232.856 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.728'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 582 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 216.494 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici. " dedi.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici. https://t.co/RVlhe7oIYm pic.twitter.com/kosHdNAVdL — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 2, 2020

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