2 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 2 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

2 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 2 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 2 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 2 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.

2 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 107.927 test yapıldığı ve 1.596 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 45 kişi hayatını kaybetti ve 947 kişi iyileşti.

2 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

2 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 273.301 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.462'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.017 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 246.875 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Sizin karşınıza müjdeli haberlerle çıkmayı arzu ederdi. Ne var ki, hastalarımızın ve can kayıplarımızın sayısı ülkemizde de artıyor.

Düğünümüz, nişanlarımız, taziyelerimiz yeni taziyelere kaynaklık eden nedenler arasında yer alıyor. Her gün test sayımızı artırıyoruz. Açıkladığımız hasta sayısı düşmüyor. Yoğun bakımda tedavi gören ağır hasta sayısı artıyor. Vatandaşlarımız canlarından olmaya devam ediyor. Hastanelerimizin yükü artıyor. Bunların hepsi alt yapının yanı sıra kesintisiz bir hizmet gerektiriyor.

Şu ana kadar virüsün bulaşmasından kaçamayan 29 bin 865 çalışanımız oldu. Ne yazık ki 52 sağlık çalışanımızı yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik. Tümüne Allah’tan rahmet diliyorum.

Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul’da, Trakya’da ve Ege’de ciddi bir artış yok. Orta Anadolu’da ve Güney Anadolu’da ciddi bir artış var. Ankara, Mardin, Şanlıurfa ve Batman gibi illerimizde hızlı artışa bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahale ile sıkıntılar aşıldı. Diyarbakır gibi illerde çalışmalar sürmektedir. HES kodu uygulaması başarıyla devam ediyor. İzolasyon tedbirine uymayan 153 bin pozitif kişi bu sayede tespit edilmiş oldu.

Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Koronavirüs ile ilgili son gelişmeler ve aldığımız yeni tedbirlere ilişkin basın açıklamamız.



📍SAĞLIK BAKANLIĞI BİLKENT YERLEŞKESİ / ANKARAhttps://t.co/TXRaERi7k0 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 2, 2020

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.