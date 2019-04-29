20 Milyon PC Oyuncusu, 2022'ye Kadar PC'den Konsola Geçebilir

Teknoloji pazarlama ve yönetim danışmanlığı şirketi Jon Peddie Research tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2022 yılına kadar yaklaşık 20 milyon PC oyuncusu konsollara geçiş yapabilir.

Raporda, 1.000 dolardan daha düşük maliyetli donanım kullanan kişilerin konsollara geçiş yapma olasılığının oldukça yüksek olduğu öne sürülüyor. Televizyon teknolojisinin geliştikçe konsolların daha güçlü hale geleceğini söyleyen rapor, orta ve üst düzey PC oyunlarının bu alana kayacağını iddia ediyor.

Jon Peddie Research Başkanı Jon Peddie, PC pazarının gelişimi ile ilgili olarak, “PC pazarı düşmeye devam ediyor. Çünkü geçmişte yaşanan yenilikler durma noktasına geldi. Ürün tanıtımları artık dört yıllık periyotlarda yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Buna rağmen Peddie, PC donanımının geleceği konusunda tamamen karamsar değil. Peddie, “Yenilikçi ruh büyük ölçüde kaybedilse de, GPU pazarı hala inanılmaz bir hacme sahip; ancak bu işin bir kısmının TV ekranlarına ve ilgili oyun hizmetlerine yönlendirileceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Bu her ne kadar PC oyuncuları için kötü bir haber gibi gözükse de, gerçek şu ki oyunlar hiçbir yere gitmiyor. Mobil oyun pazarının yükselişi, bazı kullanıcıları masaüstünden uzaklaştırmış olsa bile, bulut tabanlı oyunlar ve yeni oyun odaklı dizüstü bilgisayarlar gibi yeni yeni yollar, çok daha fazla insanı masaüstüne benzer bir oyun deneyimine yönlendirdi.

Ayrıca, konsollar daha güçlü hale gelip nihayet klavye ve fareyi desteklediğinden, konsol ve PC arasındaki mesafe önemli ölçüde küçülüyor. Bu da, PC oyuncularının çok daha rahat bir şekilde konsola geçmelerini sağlayacaktır.