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  4. 20 Yıllık Mesajlaşma Platformu Kapatılıyor

20 Yıllık Mesajlaşma Platformu Kapatılıyor

Ömer Dursun
Ömer Dursun Sosyal Medya
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90’lı yılların popüler mesajlaşma uygulaması AOL Instant Messenger, 15 Aralık itibarıyla kapatılacak. Günümüzdeki sosyal medyanın atası olarak adlandırılan AIM, Yahoo ve Verizon şirketinin bir yan kuruluşu olarak boy gösteriyordu.

Kısa bir süre önce pek çok özelliğini devre dışı bırakması ve artık çok az kullanıcı almasıyla popüleritesini yitiren AIM, günümüz teknolojisine ayak uydurumadığı için de WhatsApp, Facebook Messenger, Skype gibi uygulamalarla yarışta devam etmeyi başaramamıştı.

AIM, America Online'ın masaüstü istemcisi içinde kurulmuş bir sohbet uygulaması olarak kullanıcıları karşılamıştı. Ancak 20 yıl süre boyunca maalesef ayakta kalamayan uygulama, eski kullanıcılarının sohbetlerini arşivden alması için ortalama 2 aylık bir süre tanıdı. 15 Aralık tarihine kadar sohbetlerinizin çıktısını alamazsanız, maalesef uygulamayla beraber sohbetleriniz de tarihe karışacak.

Ayrıca AIM’in İletişim Ürünü Başkan Yardımcısı Michael Albers, “Birbirimizle iletişim yolumuz değişti. Bu sebepten dolayı da AIM'i 15 Aralık 2017 tarihinden itibaren durdurma kararı aldık.” ifadelerini kullandı. 

Buna ek olarak, popüler sosyal medya uygulamaları sadece AIM’in sonunu getirmiş değil. 2014 yılında MSN, 2016 yılında da Yahoo Messenger kullanılmadığından dolayı kapatılmıştı. 

ETİKETLER: sosyal medya sohbet mesajlaşma

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