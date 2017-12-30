2017'nin En Çok Satan Teknoloji Ürünleri Açıklandı

Yavaş yavaş sonuna geldiğimiz 2017 yılının en çok satan teknolojik ürünleri belli oldu. GBH Insights analisti Daniel Ives tarafından açıklanan raporda en çok satan telefonlara, akıllı ev asistanına, akıllı saate ve oyun konsoluna yer verildi. Açıkcası şaşıracağınızı düşündüğüm bu listeye isterseniz hızlıca göz atalım.

Listenin ilk sırasında en çok satan akıllı telefon yer alıyor. 223 milyon satış rakamına ulaşan iPhone, geçtiğimiz yılki 211 milyon satışlık rakamını geçmeyi başardı ancak yine Apple'ın istediği rakama ulaşmış değil. Apple'ın bu yıl sattığı telefonların tamamına yer veren analist, en çok satılan ikinci ürünün ise Galaxy S8 ve Note 8 olduğunu belirtti. Sadece bu iki cihazdan 33 milyon adet satış yapan Samsung, A ve J serisiyle beraber ortalama 320 milyon satış rakamına ulaşmış durumda. Muhtemelen diğer modeller genellikle orta segmentte olduğu için listede yer verilmemiş.

Listenin üçüncü sırasında ise bir ev asistanı olan Amazon Echo Dot boy gösteriyor. 24 milyon satan Echo Dot'tan sonra ise sırasıyla Apple Watch (20 milyon satış) ve Nintendo Switch (15 milyon satış) bulunmakta.

Bunlara ek olarak raporu hazırlayan Daniel Ives, önümüzdeki senenin Apple için çok iyi geçeçeğini ve kendi satış rekorunu kıracağını ön görüyor. Yeni iPhone SE ve iPhone 9 ile beraber Apple'ın 350 milyon satışa ulaşacağını belirten Ives, Apple'ın son iki yıldır istediği satışa ulaşamadığını dile getiriyor.

Ayrıca Moorhead Insights'ın analisti Patrick Moorhead ise, yeni yılda iPhone X fiyatlarında büyük bir indirim olacağını ve Apple'ın 2018'e hızlı gireceğini belirtiyor.