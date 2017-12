2017'nin En İyi Oyunları Belli Oldu

Yılın en iyi oyunlarının belirlendiği etkinliklerden bir tanesi olan The Game Awards, sabah saatlerinde yapılan gösterişli bir törenin ardından sona erdi. Onlarca farklı kategoride ödüllerin dağıtıldığı etkinlikte, yılın en iyi oyunu ödülünü ise The Legend of Zelda: Breath of the Wild aldı.

Uzun süredir birçok başka isim altında düzenlense de yapımcıların ve oyuncuların en çok beklediği etkinlik olan The Game Awards, Türkiye saati ile 8 Aralık 03.30’da başladı. Yirmi sekiz farklı kategoride en iyilerin belirlendiği ödül töreninde, sektöre dair yeni haberler verilirken, çok beklenen oyunlara dair videolar da gösterildi. İşte The Game Awards 2017 kazananları:

2017'nin En İyi Oyunları:

Yılın Oyunu: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

En İyi Yeni Çıkış Yapan Bağımsız Oyun: Cuphead

En İyi e-Spor Oyunu: Overwatch

En İyi Bağımsız Oyun: Cuphead

En İyi Spor/Yarış Oyunu: Forza Motorsport 7

En İyi Dövüş Oyunu: Injustice 2

En İyi Aksiyon Oyunu: Wolfenstein II

En İyi VR/AR Oyunu: Resident Evil 7: BioHazard

En İyi Mobil Oyun: Monument Valley 2

En İyi Süregiden Oyun: Overwatch

En İyi Etki Yaratan Oyun: Hellblade: Senua's Sacrifice

En İyi Rol Yapma Oyunu: Persona 5

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

En İyi Strateji Oyunu: Mario + Rabbids Kingdom Battle

En İyi Aile Oyunu: Super Mario Odyssey

En İyi Performans: Hellblade'de Senua karakteriyle Melina Juergens

En İyi Ses Düzenlemesi: Hellblade: Senua's Sacrifice

En İyi Sanatsal Tasarım: Cuphead

En İyi Hikaye: What Remains of Edith Finch

En İyi Oyun Yönetimi: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

En Çok Beklenen Oyun: The Last of us Part II

En İyi El Konsolu Oyunu: Metroid: Samus Returns

En İyi e-Spor Takımı: Cloud9

En İyi e-Spor Oyuncusu: Lee Sang-Hyeok "Faker"

En İyi Çin Oyunu: jx3 HD

En İyi Öğrenci Oyunu: Level Squared