2017 Nobel Fizik Ödülü, Kütle Çekim Dalgalarının Keşfine Verildi

2017 Nobel Fizik Ödülü, yerçekimsel dalgaların varlığını keşfeden Rainer Weiss, Barry C. Barish ile Kip S. Thorne’a verildi. Yerçekimi dalgaları, Prof. Dr. Albert Einstein’ın ortaya koyduğu İzafiyet Teorisi’nin en önemli parçasıydı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından 1901’den bugüne kadar her yıl verilen Nobel Fizik Ödülü bu yıl Amerika Birleşik Devletleri’nden üç bilim insanına verildi.

Ödül sahipleri Bilimler Akademisi Genel Sekreteri Göran K. Hansson tarafından açıklandı:

“İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, kütle ve yer çekimi dalgalarını gözlemleme alanında yaptıkları katkılarından dolayı ABD’li bilim insanları Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne’a 2017 Nobel Fizik Ödülü’nü vermiştir.”

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Physics is awarded to Rainer Weiss, Barry C. Barish and Kip S. Thorne @LIGO. pic.twitter.com/za1GNsAfnE — The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 Ekim 2017

Bilim insanları Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne; 1,1 milyon dolarlık para ödülünün sahibi oldu. Almanya doğumlu bilim insanı Rainer Weiss’in ödülün yarısını alacağı, Barish ve Thorne'nin ise ödülün diğer yarısını paylaşacağı belirtildi.

Albert Einstein 100 yıl önce yerçekimi dalgalarının varlığını İzafiyet Teorisi ile tanımlamıştı. Teoriye göre yerçekimsel dalgalar uzay-zamanı büküyor, suya düşen bir taşın yol açtığı halkalar gibi dalgalara yol açıyor. Yaklaşık yüz yıl sonra 2015'de bilim insanları Einstein'in yerçekimsel dalgalarının gözlemlendiğini açıklamış, böylece Einstein'in teorisi de kanıtlanmıştı.

Dün, 2017 Nobel Tıp Ödülü‘nün sahipleri de açıklanmıştı. Ödül, vücutta biyolojik saatleri kontrol eden moleküler mekanizmalar üzerine yaptıkları keşifler nedeniyle Amerikalı bilim insanları Jeffrey Hall, Michael Rosbash ve Michael Young'a verilmişti.

Nobel Kimya Ödülü‘nün sahibi yarın, Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi perşembe, Nobel Barış Ödülü'nün sahibi ise cuma günü açıklanacak.