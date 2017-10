2017 Nobel Fizik Ödülü, Kütle Çekim Dalgalarının Keşfine Verildi

2017 Nobel Fizik Ödülü, yerçekimsel dalgaların varlığını keşfeden Rainer Weiss, Barry C. Barish ile Kip S. Thorne’a verildi. Yerçekimi dalgaları, Prof. Dr. Albert Einstein’ın ortaya koyduğu İzafiyet Teorisi’nin en önemli parçasıydı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından 1901’den bugüne kadar her yıl verilen Nobel Fizik Ödülü bu yıl Amerika Birleşik Devletleri’nden üç bilim insanına verildi.

Ödül sahipleri Bilimler Akademisi Genel Sekreteri Göran K. Hansson tarafından açıklandı:

“İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, kütle ve yer çekimi dalgalarını gözlemleme alanında yaptıkları katkılarından dolayı ABD’li bilim insanları Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne’a 2017 Nobel Fizik Ödülü’nü vermiştir.”

