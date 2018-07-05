2018'de Steam'de En Çok Satan Oyunlar Belli Oldu

Son zamanlarda indirim çılgınlığıyla oyuncuları tekrar mutlu etmeyi başaran Steam, uzun süredir beklenen bir açıklama yaptı. Dijital oyun mağazası yaptığı açıklamayla 2018’de en çok satan Steam oyunları listesini merak edenlerle paylaştı.
Bilgisayar oyuncularının cüzdanlarına kast eden Steam Yaz İndirimleri son gününe gelmişken, Steam en çok satanlar 2018 listesi oyuncularla paylaşıldı. Üç farklı kategoride onlarca oyuna yer verilen listenin ilk sıralarında beklendiği gibi PUBG, Rocket League, Dota 2 ve Far Cry 5 gibi oyunlar yer aldı.
Hâlihazırda milyonlarca kişi tarafından oynandığı bilinen yapımların listede yer alması şaşırtmazken, inceleme puanları yerlerde olan Jurassic World: Evolution ve Human: Fall Flat gibi isimlerin çok satanlar arasına girmesi oldukça şaşırttı. Listenin tamamıysa şöyle oldu:
En Çok Satan Steam Oyunları 2018
PLATİN
- PUBG
- Rocket League
- Dota 2
- Far Cry 5
- Kingdom Come Deliverance
- CS:GO
- Warframe
- Civilization VI
- Rainbow Six Siege
- Grand Theft Auto V
- Vermintide 2
- Jurassic World: Evolution
ALTIN
- Final Fantasy XV
- Total War: Warhammer 2
- Path of Exile: Incursion
- Subnautica
- The Elder Scrolls Online
- Assassin’s Creed: Origins
- Stellaris
- Black Desert Online
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Ark: Survival Evolved
- Dragonball FighterZ
- Divinity Original Sin II
GÜMÜŞ
- War Thunder Project X
- Nier Automata
- Fallout 4
- Team Fortress 2
- Dark Souls III
- Euro Truck Simulator 2
- Human Fall Flat
- Cities: Skylines
- Ghost Recon Wildlands
- Frostpunk
- Raft
- Slay The Spire
- Arma 3
- The Forest
- Dead By Daylight
- Dying Light
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