2018'de Steam'de En Çok Satan Oyunlar Belli Oldu

Son zamanlarda indirim çılgınlığıyla oyuncuları tekrar mutlu etmeyi başaran Steam, uzun süredir beklenen bir açıklama yaptı. Dijital oyun mağazası yaptığı açıklamayla 2018’de en çok satan Steam oyunları listesini merak edenlerle paylaştı.

Bilgisayar oyuncularının cüzdanlarına kast eden Steam Yaz İndirimleri son gününe gelmişken, Steam en çok satanlar 2018 listesi oyuncularla paylaşıldı. Üç farklı kategoride onlarca oyuna yer verilen listenin ilk sıralarında beklendiği gibi PUBG, Rocket League, Dota 2 ve Far Cry 5 gibi oyunlar yer aldı.

Hâlihazırda milyonlarca kişi tarafından oynandığı bilinen yapımların listede yer alması şaşırtmazken, inceleme puanları yerlerde olan Jurassic World: Evolution ve Human: Fall Flat gibi isimlerin çok satanlar arasına girmesi oldukça şaşırttı. Listenin tamamıysa şöyle oldu:

En Çok Satan Steam Oyunları 2018

PLATİN

PUBG Rocket League Dota 2 Far Cry 5 Kingdom Come Deliverance CS:GO Warframe Civilization VI Rainbow Six Siege Grand Theft Auto V Vermintide 2 Jurassic World: Evolution

ALTIN

Final Fantasy XV Total War: Warhammer 2 Path of Exile: Incursion Subnautica The Elder Scrolls Online Assassin’s Creed: Origins Stellaris Black Desert Online The Witcher 3: Wild Hunt Ark: Survival Evolved Dragonball FighterZ Divinity Original Sin II

GÜMÜŞ