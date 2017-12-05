2019 Lamborghini Urus Tanıtıldı

Süper otomobilleriyle yakından tanıdığımız İtalyan üretici Lamborghini, Urus olarak adlandırdığı ve SUV platformunda olan yeni aracını resmi olarak tanıttı.

Lamborghini’nin yakın gelecekteki yerden yüksek ilk aracı olan Urus, aynı zamanda markanın en pratik ve geniş aracı olma ünvanını da yakalıyor. Fakat firmanın ilk SUV’si ünvanına sahip değil, çünkü kimse bilmese de Lamborghini 1986 ve 1993 yılları arasında LM002 olarak adlandırdığı bir SUV’yi üretmişti.

Urus’a tasarım anlamında baktığımız zaman Lamborghini’nin LM002 adlı eski SUV’sinden hafif esintiler de görebilmekteyiz. Bunun yanı sıra aracın kaputundaki oyuklar, agresif bir ön tampon ve yandan arkaya doğru ilerleyen keskin hatlar aracın ne kadar güçlü ve sportif olduğunu bizlere gösteriyor. Aracın birçok yerinde bulunan hava kanalları ise performanslı kullanım sonucu ısınacak olan parçaları hava ile soğutmayı sağlayacak şekilde konumlandırılmış. Y şeklindeki LED’li ön ve arka farları ise araca oldukça şık bir görünüm katarken, tüm bu tasarım detaylarını 21’den 23 inç’e kadar farklı boyutlarda seçilebilecek jantlar sportif tasarımları ile tamamlamış.

Süper otomobillerin sahip olduğu etkileyici ve aerodinamik tasarımı SUV’lerin kullanışlılığıyla bir araya getiren Lamborghini Urus’un teknik özelliklerine bakacak olursak aracın kaputunun altında 4.0 litrelik çift turbolu V8 bir motoru görüyoruz. Bu motor 650 beygir güç ve 850 Nm tork üretiyor. 8 ileri otomatik bir şanzımanla kombine edilen motor, bu süper SUV’yi sadece 3.6 saniyede 0’dan 100 km/s hıza çıkarabiliyor.

0-200km/s hızlanmasını ise 12.8 saniyede tamamlayan aracın maksimum hız değeri de 305 km/s olarak belirtiliyor. Bir SUV için aşırı hızlı diyebileceğimiz bu araç 100 km/s hızdan tamamen durmak için frene bastığında ise 33 metrelik bir mesafede bu duruşunu tamamlayabiliyor. Yani Lamborghini aracın frenlerini de hızıyla orantılı olarak oldukça gelişmiş şekilde ayarlamış.

Lamborghini bu oldukça iri boyutlara ve 2200kg ağırlığa sahip olan SUV’yi bu kadar hızlı yapabilmek için otomobilin motorunu yere yakın olarak konumlandırmış. Bu da ağırlık merkezinin yere yakın olmasını sağlamış. Aynı zamanda aracın turboşarjları da yanma odalarına yakın konumlandırılarak ani hızlanmalar kolaylaştırılmış. Performansa yönelik tüm bu çalışmaların yanı sıra ekonomi anlamında da çalışmalar yapan Lamborghini, Urus’ta silindir deaktivasyonu teknolojisini de kullanmış. Yani sürücünün gaz pedalına fazla basmadığı durumlarda silindirlerden bazıları kapatılarak yakıt tüketimi azaltılıyor.

Bir SUV’den beklendiği üzere Lamborghini, Urus’ta 4 tekerlekten çekiş sistemi kullanmış. Normal şartlarda gücün %40’ını ön tekerleklere, %60’ını ise arka tekerleklere aktaran sistem, ihtiyaç durumlarında ön tekerleklere %70’e kadar, arka tekerleklere ise %87’ye kadar güç verebiliyor.

Urus’ta aynı zamanda arka tekerleklere de etki eden ve daha önce Aventador S süper otomobilinde de kullanılmış olan bir direksiyon sistemi yer alıyor. Bu sistem arka tekerleklere 3 dereceye kadar açı verebiliyor ve bu sayede Urus virajlarda daha keskin dönüşler yapabiliyor. Düşük hızlarda da aracın dönüş çapı azaltılmış oluyor.

Sürüş modları olarak ise Strada, Sport, Corsa, Terra (arazi), Sabbia (kum) ve Neve (kar) otomobilde yer alıyor. Tüm bu modlar aracın direksiyonunu, motor performansını, çekiş sistemini, vitesini ve diğer bazı faktörleri değiştirecek şekilde tasarlanmışlar. Aynı zamanda sürücüler isterse bu araçta kendilerine özel olarak çeşitli sürüş ayarları da yapabiliyorlar.



Son olarak aracın iç mekanına bakıldığı zaman 5 kişilik oturma düzeni ve Y tasarımlı bir ön konsol görüyoruz. SUV olsa dahi spor kullanım amaçlı üretildiğinden dolayı Lamborghini’nin diğer spor otomobillerindeki gibi birçok kontrolün aracın direksiyonu üzerinde konumlandırıldığı da görülüyor. Arka kısımda ise katlanabilen arka koltuklar normalde 616 litre olan bagaj hacmini 1596 litreye kadar çıkarabiliyor. 21 hoparlörlü ve 1700W’lık Bang&Olufsen ses sisteminin de opsiyon olarak sunulduğu açıklananlar arasında.





Tüm bu muhteşem özelliklere sahip olan ve şüphesiz dünyanın en hızlı SUV’lerinden birisi diyebileceğimiz Lamborghini Urus’un fiyatları 200.000$’dan başlıyor. Aracı satın alan sürücülere teslimatların 2018’in bahar aylarında yapılacağı da açıklandı. Ayrıca yılda 3.500 adet üretilmesi beklenen süper SUV'nin ilerleyen zamanlarda hibrit motorlu bir versiyonunun da geliştirileceği biliniyor.