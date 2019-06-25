2019 Steam Yaz İndirimleri Başlıyor!

Oyun platformları arasında lider konumda bulunan Steam, her yıl belirli dönemlerde kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor.

Oyun severlerin bir süredir heyecanla beklediği 2019 Steam Yaz İndirimleri artık başlamak üzere.

Steam Database Twitter hesabından, yaz indirimlerinin bugün saat 20:00’da başlayacağı duyurusu yapıldı.

🌞 #Steam Grand Prix Summer Sale 🏁 will begin exactly 24 hours from now! — Steam Database (@SteamDB) 24 Haziran 2019

25 Haziran akşamı saat 20.00'da başlayacak olan indirimler 9 Temmuz'da sona erecek.

2019 Steam Yaz İndirimleri döneminde başta popüler oyunlarda olmak üzere birçok oyunda büyük oranda indirimlerin yapılması bekleniyor.

Ancak hangi oyunların indirime gireceği ve indirim oranları henüz belli değil.

İndirimler gelmeden hemen önce, geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunlarını sizler için derledik: