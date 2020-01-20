2020 Yılının En Çok Beklenen Oyunları Belli Oldu

2020, oyun gündemi için oldukça dolu dolu bir yıl olarak geçecek gibi gözüküyor. İşte 2020 yılının en çok beklenen oyunları!

2020 Yılında Çıkış Yapacak En İyiler Listesi!

Az önce de bahsettiğim gibi 2020 yılında oldukça dolu dolu bir gündem ile karşılaşmayı bekliyoruz. Hem satışa sunulacak oyunlar hem de tanıtılacak oyun konsolları açısından oyuncuların oldukça tatmin olacağını söyleyebiliriz. Peki 2020 yılının en çok beklenen oyunları hangileri?

Bu listenin ülkemiz verileri üzerinden değil, küresel veriler üzerinden değerlendirildiğini belirtelim.

Mount & Blade II: Bannerlord

Cyberpunk 2077

Wasteland 3

Dying Light 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Doom Eternal

Chivalry 2

Watch Dogs: Legion

Crusader Kings 3

Biomutant

Death Stranding

Half Life Alyx

Marvel's Avengers

Resident Evil 3

The Last of Us 2

Avatar

Buna ek olarak bu sene tanıtılması beklenen bazı yeni oyun konsolları da bulunuyor. Bunların arasında en ön plandaki ise hiç şüphesiz Sony PlayStation 5 olarak karşımıza çıkmakta.

Peki siz bu seneki oyun gündemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yukarıdaki oyunlar sizi tatmin etmek için yeterli mi? Bu listede bulunmayan ancak çok beklediğiniz oyunlar bulunuyor mu? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden yorum yapabilir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz!