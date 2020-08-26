2020 YKS Tercih Sonuçları Sonrası Atılan Tweetler #yks2020

Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği üniversite tercih sonuçları açıklandı. 2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından #YKS2020 hastagi gündeme oturdu. 2020 YKS tercih sonuçları sonrasından atılan tweetleri bir araya getirdik.
2020 YKS Tercih Sonuçları Açıklandı: Twitter'da Gündem Oldu
Twitter'da 2020 YKS tercih sonuçları ile ilgili yapılan paylaşımlar şu şekilde:
Before afterların en güzeli #yks2020 pic.twitter.com/LiIz71yeK7— Furkan wait for it Büyüktaş (@drgrandstone) August 26, 2020
Üniversiteye şehir dışına çıktım. #yks2020 pic.twitter.com/eTmMlnyrqH— üniversite inceleme (@uniteroru) August 26, 2020
bazen ne yapsan da olmuyor#yks2020 pic.twitter.com/5NuMeS0ZpG— Odunun Biri (@umuterogluu07) August 26, 2020
Anladım bende Heromaraş Milkman Imam University#yks2020 pic.twitter.com/tZTczx6I66— Ich bin Onur (@ozeeronurr) August 26, 2020
istediği yeri kazananlar anlık#yks2020 #açıklandı pic.twitter.com/ljsedMTzDc— no context brooklyn 99 (@nocontextb99tr) August 26, 2020
en iyi senin oğlun tamam selma teyze #yks2020 #açıklandı pic.twitter.com/4jyyXz1PF6— doğan the loser (@budamikaderya) August 26, 2020
"Üniversite kazanamadım" diye üzülme! Biz seni bekliyoruz 🔥🍔#yks2020 #açıklandı pic.twitter.com/tcgz356Wxx— Burger King Türkiye (@burgerkimgtr) August 26, 2020
Anlık Erzurum'u kazananlar #yks2020 pic.twitter.com/x7r89RPy5M— no contekts kadayıf dolması (@Kadayifdolmasi3) August 26, 2020
mezuna kalmak en doğru kararımdı, hayalleriniz varsa peşinden gitmekten asla çekinmeyin; çevreye kulaklarınızı tıkayın ve yolunuza bakın #yks2020 pic.twitter.com/g1ml6pAHd0— ilayda (@itsilayd) August 26, 2020
Ben seneye mezuna kalıp bir yer kazanacağıma olan inancımı kaybettim Ela. #yks2020 pic.twitter.com/jGI1gqdRjN— MELİH DOĞAN (@melihhbey) August 26, 2020
Lisede bana hala çok konuşuyor musun sen diyen müdürüm artık hiç susmayacağım haberin olsun 😎#yks2020 pic.twitter.com/E4ZiNt55KD— Edıledıledıl (@adleakturk) August 26, 2020
ben yine yerleşemedim#yks2020 #açıklandı pic.twitter.com/G1iLAUWMa7— BARAN MORNİNGSTAR (@baaransever) August 26, 2020
Üniversite Kayıtları Ne Zaman Başlayacak?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmekte.
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