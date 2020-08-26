2020 YKS Tercih Sonuçları Sonrası Atılan Tweetler #yks2020

Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği üniversite tercih sonuçları açıklandı. 2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından #YKS2020 hastagi gündeme oturdu. 2020 YKS tercih sonuçları sonrasından atılan tweetleri bir araya getirdik.

2020 YKS Tercih Sonuçları Açıklandı: Twitter'da Gündem Oldu

Twitter'da 2020 YKS tercih sonuçları ile ilgili yapılan paylaşımlar şu şekilde:

Before afterların en güzeli #yks2020 pic.twitter.com/LiIz71yeK7 — Furkan wait for it Büyüktaş (@drgrandstone) August 26, 2020

Anladım bende Heromaraş Milkman Imam University#yks2020 pic.twitter.com/tZTczx6I66 — Ich bin Onur (@ozeeronurr) August 26, 2020

mezuna kalmak en doğru kararımdı, hayalleriniz varsa peşinden gitmekten asla çekinmeyin; çevreye kulaklarınızı tıkayın ve yolunuza bakın #yks2020 pic.twitter.com/g1ml6pAHd0 — ilayda (@itsilayd) August 26, 2020

Ben seneye mezuna kalıp bir yer kazanacağıma olan inancımı kaybettim Ela. #yks2020 pic.twitter.com/jGI1gqdRjN — MELİH DOĞAN (@melihhbey) August 26, 2020

Lisede bana hala çok konuşuyor musun sen diyen müdürüm artık hiç susmayacağım haberin olsun 😎#yks2020 pic.twitter.com/E4ZiNt55KD — Edıledıledıl (@adleakturk) August 26, 2020

Üniversite Kayıtları Ne Zaman Başlayacak?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmekte.