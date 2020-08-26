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2020 YKS Tercih Sonuçları Sonrası Atılan Tweetler #yks2020

2020 YKS tercih sonuçları açıklandı! 2020 YKS tercih sonuçları Twitter'da gündeme oturdu. YKS tercih sonuçları hakkında atılan tweetler haberimizde.

2020-yks-sonuclari-sonrasi-atilan-tweetler
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği üniversite tercih sonuçları açıklandı. 2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından #YKS2020 hastagi gündeme oturdu. 2020 YKS tercih sonuçları sonrasından atılan tweetleri bir araya getirdik.

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2020 YKS Tercih Sonuçları Açıklandı: Twitter'da Gündem Oldu

Twitter'da 2020 YKS tercih sonuçları ile ilgili yapılan paylaşımlar şu şekilde:

Üniversite Kayıtları Ne Zaman Başlayacak?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmekte.

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